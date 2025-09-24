قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

بعد جدل البنادول والتوحد.. جمال شعبان يحذر من جديد

اسماء محمد

أثار حديث دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، عن خطورة البنادول على المرأة الحامل وعلاقته بإصابة الجنين بمرض التوحد جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية.


وكان أعلن الدكتور جمال شعبان في تصريح سابق عن خطورة البنادول على المرأة الحامل من خلال منشور على صفحته على فيسبوك.

المسكنات

ولكن شكك البعض في خطورة هذا المسكن على المراه الحامل وعلاقته بمرض التوحد خاصه ان الدراسات التي تناولت هذا الموضوع محدوده وما زال الامر في حاجه الى مزيد من البحث للتاكد من وجود علاقه حقيقيه بين البنادول والتوحد وانه سببا في الاصابه بهذا المرض الخطير.

وخرج الدكتور جمال شعبان اليوم، ليؤكد اسم ثباته على موقفه فيما يتعلق بخطورة البنادول على الصحة العامة بل وأكد خطورته على الرجال والنساء حين تناوله بشكل عشوائي.

وقال الدكتور جمال شعبان في منشور له على فيسبوك اليوم، إن المسكنات عامة مثل البنادول والاسيتامينوفين  ليست شيكولاتة أو بونبون ليتم تناولها دون استشارة طبيب عند الشعور بالألم.

أضرار المسكنات العشوائية 

وأوضح جمال شعبان، أنه رغم إن الأسيتامينوفين  أكثر المسكنات أمانا إلا إنه غير بريء
وأعراضه الجانبية  السلبية علي المعدة والكبد والكلي  وضغط الدم والأوعية الدموية متنوعة.

واختتم جمال شعبان أنه وجب تحذير الحامل وغير الحامل والرجال أيضا من عشوائية تناوله  بدون روشتة طبية وتحدد الجرعة والمدة   الضرورية.

أضرار الإفراط في تناول المسكنات

واختتم جمال شعبان منشوره مؤكدا أن المسكنات ضارة جدا للقلب والكلي والكبد وعند استخدامها  دون المشورة الطبية

إزالة المبنى القديم وإنشاء جديد.. خطة متكاملة لتطوير مستشفى حميات الزقازيق

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الماتشا

أخبار السيارات| الإيرباجز المضروبة سلاح صيني خفي.. سيارات خارقة بسرعة البرق من BMW

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

