محافظات

محافظ القليوبية : خطة لرصف الشوارع والطرق الرئيسية لخدمة المواطنين

رصف الشوارع
رصف الشوارع
إبراهيم الهواري

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المحافظة حريصة على رفع كفاءة الشوارع الداخلية وتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطنين.


جاء ذلك خلال قيام المحافظة بجولة تفقدية شاملة لمتابعة أعمال رصف بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع بمنطقة أتريب بمدينة بنها.


وقد شملت الجولة تفقد ستة شوارع رئيسية وتفرعاتها بطول إجمالي يصل إلى 6000 متر ضمن أعمال تطوير شارع نصار والتفرعات المحيطة به بمنطقة أتريب، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025-2026. ويجري العمل على رصف هذه الشوارع بالكامل ببلاط الإنترلوك بما يضمن رفع كفاءتها وتيسير الحركة المرورية بها وتحسين المشهد الحضاري العام.


وخلال جولته الميدانية، شدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بضرورة دفع وتيرة العمل والالتزام بالجدول الزمني المقرر، مشيرًا إلى أهمية سرعة الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية وتسليم الشوارع في أقرب وقت ممكن لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين والتخفيف من معاناتهم.


كما وجّه المحافظ خلال الجولة بتنفيذ عدد من مطبات التهدئة عند كورنيش النيل بمدينة بنها، وتحديدًا أمام مسجد ناصر، وذلك للحد من الحوادث المرورية التي تتكرر في هذه المنطقة بسبب طبيعة التقاطعات، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على ضمان سلامة أرواح المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

