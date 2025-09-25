تألق ميسي.. إنتر ميامي يتأهل إلى الأدوار النهائية بالدوري الأمريكي

تأهل فريق إنتر ميامي إلى مرحلة الأدوار النهائية من الدوري الأمريكي، بعد اكتساح نيويورك سيتي برباعية نظيفة، فجر اليوم لخميس.

دخل فريق نيويورك سيتي إلى المباراة بعد فوزه بمبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري وكان قريبًا من افتتاح التسجيل عندما سدد نيكولاس فرنانديز في القائم في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 43، استلم رودريجيز تمريرة رائعة من النجم الأرجنتيني ميسي خلف دفاع نيويورك سيتي، ليأخذ وقته قبل أن يسددها ببراعة في الزاوية اليمنى السفلى من مرمى مات فريز.

وضاعف ميامي تقدمه في الدقيقة 74 عن طريق ميسي الذي سدد الكرة ببراعة من فوق فريس بعد تمريرة رائعة من سيرجيو بوسكيتس اخترقت دفاع المنافس.

وحصل فريق خافيير ماسكيرانو على ركلة جزاء بعد سقوط رودريجو دي بول داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من جاستن هاك، لينفذ سواريز ركلة الجزاء بنجاح.

وحسم ميسي الفوز الحاسم قبل أربع دقائق من نهاية المباراة عندما انتهت انطلاقة ميسي المبهرة من اليمين بتسديدة رائعة تجاوزت فريس إلى الزاوية اليسرى السفلية للمرمى.