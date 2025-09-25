بعد رحيله.. وسام أبو علي يوجه رسالة لأشرف بن شرقي

وجه وسام أبو علي، لاعب كولومبوس كرو، رسالة للاعب النادي الأهلي أشرف بن شرقي عبر حسابه على انستجرام.

وكتب وسام عبر ستوري حسابه الرسمي: “عيد ميلاد سعيد أخي”.

وواصل الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم كولومبوس كرو والأهلي السابق، تألقه في الدوري الأمريكي، بعدما سجل هدفًا جديدًا في شباك تورنتو خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات البطولة.

وانتهت المواجهة المثيرة بين كولومبوس كرو وتورنتو بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث افتتح وسام أبو علي التسجيل لفريقه في الدقيقة 16، قبل أن يدرك ريتشي لاريا التعادل لتورنتو عند الدقيقة 51، لتنتهي المباراة دون فائز.

ويُعد هذا الهدف هو الثالث للمهاجم الفلسطيني بقميص كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي، بعدما سبق له التسجيل أمام أتلانتا يونايتد في مباراة انتهت بفوز فريقه 5-4، ثم أحرز هدفه الثاني في الجولة الماضية أمام نيويورك سيتي رغم الخسارة 2-3.