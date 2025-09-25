هرباً من الاعتقال .. طائرة نتنياهو تسلك مسارًا جويًا غير مألوف في رحلتها لنيويورك |تفاصيل

أفادت تقارير إعلامية بأن طائرة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سلكت مسارًا جويًا "غير مألوف" في طريقها إلى الولايات المتحدة، يوم الخميس، حيث تجنّبت التحليق فوق معظم الدول الأوروبية.

ويأتي ذلك في ظل مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت هيئة البث العبرية أن طائرة نتنياهو "جناح صهيون" اتخذت أقصى مسار جنوبي ممكن، متجنّبةً المجال الجوي لمعظم دول أوروبا.

وبيّنت الإذاعة العبرية أن الطائرة لم تعبر حتى الآن سوى أجواء اليونان وإيطاليا، قبل أن تتجه نحو المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق.

ويُنظر إلى هذا المسار على أنه محاولة لتفادي أي مخاطر قانونية محتملة بالهبوط الاضطراري في دول قد تلتزم بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.