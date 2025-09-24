قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

سفير فرنسا بمصر يرد على تهديدات نتنياهو: لسنا بلدا يمكن ترهيبه

محمود محسن

تحدث السفير الفرنسي لدى مصر إريك شوفالييه، عن تهديد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لفرنسا، ببعض ردود الفعل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مثل “إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس”، بالإضافة إلى دعوة وزراء إسرائيليين إلى توسيع الاستيطان.

وقال، في لقاء خاص مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لتكن الأمور واضحة، فرنسا دولة كبرى، دولة أكبر قليلا من إسرائيل، وهي جزء من الاتحاد الأوروبي، وهو كتلة أوروبا".

وأضاف: "لسنا بلدا يمكن ترهيبه، لذلك، نحن لا نشعر بالتهديد، والأمور واضحة تماما، وبخصوص الخطابات التي نسمعها حول التهديد بالمزيد من الاستيطان في حالة الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ دعونا نكون جادين، هل تسارع الاستيطان يبدأ في يوم الاعتراف؟، بالطبع لا، هذا الأمر مستمر ومازال مستمرا لسنوات وسنوات ويتسارع أكثر منذ سنتين، ونرى عشرات المستوطنات الجديدة تظهر، وغيرها من البؤر والمراكز الاستيطانية غير القانونية التي يتم إقامتها، وكذلك آلاف الوحدات الاستيطانية".

وواصل: "كل ذلك يحدث وما زال يحدث، وبالتالي، نحن لا نقبل فكرة أنه عندما نعترف سيكون هناك ضم أو المزيد من الاستيطان، فهذه التحركات قائمة للأسف، وبالتالي، فإننا نتحدث عن حركة غير قانونية من وجهة نظر القانون".

