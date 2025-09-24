السفير الفرنسي لدى مصر: باريس وشركاء آخرون فرضوا عقوبات على بعض المستوطنات في الضفة الغربية

تحدث السفير الفرنسي لدى مصر إريك شوفالييه، عن استعداد بلاده لممارسة الضغط على إسرائيل وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية ونقل الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى التطبيق الفعلي مثلما فعلت إسبانيا.

وقال في لقاء خاص مع الإعلامية دينا زهرة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لقد فُرضت عقوبات -بالفعل- سواء من فرنسا أو شركاء آخرين على بعض المستوطنات في الضفة الغربية، وفرنسا أعلنت أنها لا تبيع أسلحة هجومية لإسرائيل، كما أن ألمانيا اتخذت خطوات مشابهة، ورئيسة المفوضية الأوروبية تحدثت بوضوح عن احتمال إعادة النظر في علاقة أوروبا بإسرائيل إذا استمرت الدينامية السلبية الحالية".

وتابع: "لكننا لا نسعى إلى العقوبات بحد ذاتها، بل نعتبرها جزء من مجموعة أدوات، ونعتقد أن الأهم أن يكون هناك في إسرائيل إدراك أن الاستراتيجية الحالية ربما تعطي نتيجة في الإعلام، ولكن الوهم بالقوة سيدفع بالمنطقة إلى فوضى أكبر مما لدينا اليوم، وبالتالي، فإن العقوبات إحدى الأدوات، ولكن الأهم هو أن يكون استيعاب وفهم للتحديات، وبخاصة من قبل الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي الذي سيكون قادرا كما نأمل على تغيير الديناميكية الحالية، ولكن هذا الأمر يتطلب التكاتف".