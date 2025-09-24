سفير فرنسا في مصر: الشعب الفلسطيني له الحق في الكرامة والدولة المستقلة

قال إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى مصر، إنّ الرئيس ماكرون لم يُرِد أن تعترف فرنسا بالدولة الفلسطينية منفردة؛ بل سعى إلى خلق دينامية دولية، وبالفعل تبنى عدد من الشركاء هذا الأمر، مثل بريطانيا وكندا وأستراليا، إلى جانب دول أوروبية مثل بلجيكا والبرتغال.

وأضاف، في لقاء خاص مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "في إطار هذه الدينامية التي أطلقها الرئيس؛ أصبح لزاما علينا أن نسير في هذا المسار، من أجل تحقيق هذا الأمر، ضمانا لأمن واستقرار المنطقة".

واستطرد: "كذلك، لا بد أن تكون هذه الدينامية فعالة، بالشراكة القائمة والدول الأخرى والتي تؤثر على بعض القرارات، مثل بريطانيا وكندا وأستراليا إلى جانب بلجيكا والبرتغال وغيرها".

وأوضح: "هناك سببان جوهريان للاعتراف بفلسطين، الأول هو الحق، أي حق الشعب الفلسطيني في الكرامة ودولة مستقلة، وهو مطلب مشروع، والثاني هو السلام، فنحن مقتنعون بأنه لن يكون ثمّة سلام دائم دون دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام".