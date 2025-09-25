نتنياهو: الاعتراف بـ فلسطين لا يلزم إسرائيل.. وموقفنا ثابت تجاه الصراع

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اعتراف بعض الدول بدولة فلسطين "لا يُعد ملزمًا لإسرائيل بأي شكل من الأشكال"، مؤكدًا أن الموقف الإسرائيلي من القضية الفلسطينية قائم على اعتبارات أمنية وسياسية داخلية لا تتأثر بالقرارات الدولية أو المواقف الأحادية.

وأوضح نتنياهو، في حديثه لوسائل الإعلام العبرية، أن إسرائيل تنظر إلى هذه الاعترافات بوصفها "إجراءات رمزية" لا تغير من واقع الصراع القائم، مشددًا على أن الحل، من وجهة نظر حكومته، لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضات مباشرة بشروط وضوابط أمنية صارمة.

وأشار نتنياهو إلى أن الضغوط الدولية والقرارات الأحادية الجانب لن تُجبر إسرائيل على تغيير سياستها تجاه الفلسطينيين، معتبرًا أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تراعي "احتياجات إسرائيل الأمنية أولًا".

كما شدد على أن الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية قد تؤدي، على حد قوله، إلى "تعقيد المسار التفاوضي" بدلاً من دفعه للأمام.

ويرى مراقبون أن تصريحات نتنياهو تأتي في سياق تصاعد التحركات الأوروبية والدولية الداعية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة لخلق زخم سياسي جديد. غير أن تل أبيب، بحسب المحللين، تراهن على تحالفاتها الدولية، وخاصة مع الولايات المتحدة، لضمان بقاء مواقفها خارج إطار الإلزام الدولي، الأمر الذي يعمق مأزق عملية السلام ويجعلها أكثر تعقيدًا.