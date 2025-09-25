طلعت على الرصيف.. انقـ ـلاب سيارة ملاكي بالابراهيمية بكورنيش الإسكندرية والعناية الالهـ.ـية تنقذ قائدها

شهدت منطقة الإبراهيمية بكورنيش الإسكندرية، حـ.ـادث انقلاب سيارة بعد اختراقها حاجز الرصيف وانقلابها ما بين نفق المشاة وأحد المحلات التجارية، وذلك دون وقوع إصـ ـابات، حيث نجا صاحبها بعد أن قام المواطنون بإخراجه من السيارة عقب انقلابها.

وبالانتقال لموقع البلاغ تبين انقـ ـلاب سيارة ملاكي نتيجة السرعة الزائدة؛ حيث صعدت إحدى السيارة أعلى الرصيف، ما أدى إلى تـ.ـدمير عمود إنارة وكسره وانقـ.ـلاب السيارة ثم استقرارها بين أحد المحال التجارية وممر النفق.

تحرر محضر بالواقعة وإزالة آثار الحادث فيما لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية.