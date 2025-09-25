رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية يؤكد دعم بلاده للمرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو

أكد دليتا محمد دليتا، رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية، على دعم بلاده للمرشح المصري الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية السفير عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي، حيث تم الإشادة بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مصر وجيبوتي، وبما تشهده العلاقات من زخم سياسي وصدى إيجابي واسع على المستويين الثنائي والإقليمي على كافة الأصعدة في ضوء زيارة السيد رئيس الجمهورية في شهر أبريل ٢٠٢٥.



وتم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الإقليمية والدولية، فضلاً عن التنسيق البرلماني بين مجلسي النواب والشيوخ والجمعية الوطنية الجيبوتية.



كما تناول اللقاء الأهمية المحورية لمنطقة القرن الأفريقي وضرورة العمل المشترك على دعم استقرارها السياسي والأمني.

