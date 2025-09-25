قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
⁠الضرائب: على الممولين إصدار إيصالات إلكترونية عن الخدمات و السلع المباعة
الجيش الأوكراني يسقط 150 طائرة روسية خلال الليلة الماضية
بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل
موعد تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية.. والفئات المستثناة
الثانية.. إيطاليا ترسل سفينة حربية لمرافقة أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
وزير الدفاع الإيطالي : عززنا وجودنا في إستونيا عبر نشر 4 طائرات من نوع إف 35
أمطار خفيفة وشبورة مائية .. الأرصاد تحذّر من اضطراب الملاحة
بعد انتشارها في أمريكا.. كل ما تود معرفته عن بكتيريا الكابوس
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لسيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان ومؤسساته الوطنية
مبادرة رائدة بمدارس أسيوط .. وجبات غذائية وملابس مجانية للطلاب غير القادرين | صور
استشهاد 15 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم
أخبار البلد

رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية يؤكد دعم بلاده للمرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
أ ش أ

أكد دليتا محمد دليتا، رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية، على دعم بلاده للمرشح المصري الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو.


جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية السفير عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي، حيث تم الإشادة بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مصر وجيبوتي، وبما تشهده العلاقات من زخم سياسي وصدى إيجابي واسع على المستويين الثنائي والإقليمي على كافة الأصعدة في ضوء زيارة السيد رئيس الجمهورية في شهر أبريل ٢٠٢٥.


وتم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الإقليمية والدولية، فضلاً عن التنسيق البرلماني بين مجلسي النواب والشيوخ والجمعية الوطنية الجيبوتية.


كما تناول اللقاء الأهمية المحورية لمنطقة القرن الأفريقي وضرورة العمل المشترك على دعم استقرارها السياسي والأمني.
 

دليتا محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية مرشح المصري الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو دعم بلاده رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية السفير عبد الرحمن رأفت سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي

