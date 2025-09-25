محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بالتصدي بحزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة أعمال البناء العشوائي المخالف، حفاظًا على الرقعة الزراعية وفرض النظام وسيادة القانون.



وفي هذا الإطار، قامت لجنة الإزالة بحي وسط الإسكندرية بإزالة أربع حالات بناء على أراضٍ زراعية، شملت:إزالة هنجر على مساحة 993 مترًا بقرية أبيس 8/8 ، إزالة تشوينات على مساحة 1000 متر بالقرية نفسها ، إزالة تشوينات على مساحة 1100 متر بقرية أبيس 5/8 ،

إزالة حظيرة ماشية على مساحة 400 متر بقرية أبيس 5/8.



كما تمكنت إدارتا المتابعة الميدانية والتدخل السريع بحي ثاني العامرية من تنفيذ عدة قرارات إزالة لمخالفات بناء، تضمنت: هدم متغير مكاني بدون ترخيص بمسطح 90 مترًا في منطقة الهوارية، إزالة حوائط مخالفة بعقار بمساحة 120 مترًا بالمنطقة نفسها، حل شدة خشبية لبناء أعمدة خرسانية مخالفة بمساحة 100 متر بمنطقة السفن، إيقاف أعمال محارة مخالفة لسور داخلي بعقار بمنطقة الكينج ، هدم متغير مكاني بدون ترخيص عبارة عن أرض مسورة بمسطح 400 متر بنجع "حبون" ، هدم كود متغير قديم بمنطقة الناصرية بمسطح 80 مترًا ، حل شدة خشبية لبناء عقار مخالف بالناصرية القديمة ، هدم جلسة لبناء سور مخالف بنجع حفيظ.

وتم التحفظ على كميات كبيرة من الأخشاب وأدوات البناء، مع إخطار الإدارة الهندسية بالحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.