قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الخلاف على أولوية المرور .. سائق وشقيقه يشعلان النيران في سائق توك توك بالمنوفية
مش في دماغهم أفريقيا.. خريطة 8 مدربين رفضوا الأهلي
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الخضروات النهاردة
وزير الخارجية يدعو الشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في مصر وتوطين سلاسل الإمداد
إدانة ساركوزي بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية
انتظام العملية التعليمية وارتفاع نسب الحضور بالمدارس بأول أسبوع دراسة
القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة
مهلة أخيرة.. ماكرون يمنح طهران ساعات فقط لتفادي عودة العقوبات
اللودر فرم النقل.. تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
تألق ميسي.. إنتر ميامي يتأهل إلى الأدوار النهائية بالدوري الأمريكي
محافظ بورسعيد: الاستثمار في الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن
هرباً من الاعتقال .. طائرة نتنياهو تسلك مسارًا جويًا غير مألوف في رحلتها لنيويورك |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء
محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء
أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بالتصدي بحزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة أعمال البناء العشوائي المخالف، حفاظًا على الرقعة الزراعية وفرض النظام وسيادة القانون.


وفي هذا الإطار، قامت لجنة الإزالة بحي وسط الإسكندرية بإزالة أربع حالات بناء على أراضٍ زراعية، شملت:إزالة هنجر على مساحة 993 مترًا بقرية أبيس 8/8 ، إزالة تشوينات على مساحة 1000 متر بالقرية نفسها ، إزالة تشوينات على مساحة 1100 متر بقرية أبيس 5/8 ، 
إزالة حظيرة ماشية على مساحة 400 متر بقرية أبيس 5/8.


كما تمكنت إدارتا المتابعة الميدانية والتدخل السريع بحي ثاني العامرية من تنفيذ عدة قرارات إزالة لمخالفات بناء، تضمنت: هدم متغير مكاني بدون ترخيص بمسطح 90 مترًا في منطقة الهوارية، إزالة حوائط مخالفة بعقار بمساحة 120 مترًا بالمنطقة نفسها، حل شدة خشبية لبناء أعمدة خرسانية مخالفة بمساحة 100 متر بمنطقة السفن، إيقاف أعمال محارة مخالفة لسور داخلي بعقار بمنطقة الكينج ، هدم متغير مكاني بدون ترخيص عبارة عن أرض مسورة بمسطح 400 متر بنجع "حبون" ، هدم كود متغير قديم بمنطقة الناصرية بمسطح 80 مترًا ، حل شدة خشبية لبناء عقار مخالف بالناصرية القديمة ، هدم جلسة لبناء سور مخالف بنجع حفيظ.
وتم التحفظ على كميات كبيرة من الأخشاب وأدوات البناء، مع إخطار الإدارة الهندسية بالحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محافظ الإسكندرية أحمد خالد حالات التعدي على الأراضي الزراعية إزالة أعمال البناء العشوائي حفاظًا على الرقعة الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

الخطيب

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

سيارة اسعاف

تفاصيل وفاة سمير الطنطاوي لاعب تنس الطاولة البارالمبية خلال المباراة

مدحت شلبي

أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

الخطيب

شلبي يفجر مفاجآت عن قرار الخطيب بعدم الترشح وكواليس قديمة في الأهلي

ترشيحاتنا

بيراميدز

موعد وحكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي

ليفربول

مواجهة متوازنة لـ ليفربول.. نتائج قرعة ثمن نهائي كأس كاراباو

الهلال السعودي

الهلال يستهدف إيقاف نزيف النقاط أمام الأخدود في الدوري السعودي

بالصور

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..

فيديو

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد