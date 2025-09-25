تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفينة وتم تداول (13000) طن بضائع و(948) شاحنة و(119) سيارة .



وشملت حركة الواردات (4000) طن بضائع و(459) شاحنة و(83) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (9000) طن بضائع و(489) شاحنة و(36) سيارة ، حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية2 بينما غادرت السفينة NEW LEGACY وعلى متنها 29 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند ، كما غادرت السفينة ALcudia Express، وشهد ميناء نويبع تداول (2500) طن بضائع و(409) شاحنات من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، و آور، و آيلة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1825 راكبا بموانيها.

