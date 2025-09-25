رئيس جامعة أسيوط: الفنون المسرحية تُسهم في صقل شخصية الطالب

استضاف مسرح مركز النيل للتنوير والإشعاع الحضاري بجامعة أسيوط العرض المسرحي "توتة توتة"، وذلك في إطار فعاليات مشروع مسرح التجوال والمواهب "مشروع المليون متفرج".

جاء تنظيم العرض تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط و إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبالتنظيم الفني من محمد جمعة مدير إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، و رشا جلال رئيس قسم الفنون المسرحية والموسيقية.

شهد العرض حضور الدكتور وجدى رفعت نخلة مستشار الفنون بالجامعة، والدكتور جمال عبد الناصر وكيل وزارة الثقافة بأسيوط، و محمد فراج مدير مؤسسة مصر الخير بأسيوط والوادى الجديد.

تسهم في صقل شخصية الطالب وتنمية وعيه الفكري والجمالي

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن استضافة جامعة أسيوط لهذا العرض يأتي في إطار حرصها على المشاركة الفاعلة في المبادرات القومية والأنشطة الثقافية والفنية، ودعمها الدائم للحركة المسرحية، مشيراً إلى أن الفنون المسرحية تُعد من أبرز الأنشطة الطلابية التي تسهم في صقل شخصية الطالب وتنمية وعيه الفكري والجمالي، وتمنحه القدرة على الإبداع.

الثقافة والفنون تمثلان جناحين متكاملين للنهوض بالعقل والوجدان

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن الثقافة والفنون تمثلان جناحين متكاملين للنهوض بالعقل والوجدان، لافتاً إلى أن المسرح يضطلع بدور مؤثر في بناء وعي المجتمع، كما يتيح للطلاب فرصاً للتعبير عن طاقاتهم واكتشاف وصقل مواهبهم في بيئة جامعية مشجعة.

وأشار محمد جمعة إلى أن فعاليات المشروع بجامعة أسيوط تشمل ثلاثة عروض مسرحية تبدأ بـ"توتة توتة" للمخرج المنفذ أحمد مجدي وإخراج سعيد منسي، وبطولة نجوم البيت الفني للمسرح، على أن يتواصل البرنامج بعرض مسرحية "كازينو" يوم 6 يناير المقبل، ويُختتم بمسرحية "الليلة الكبيرة" في 7 إبريل من العام القادم.

الجدير بالذكر أن انطلاقة المشروع داخل جامعة أسيوط تضمنت كذلك افتتاح معرض للفنون التشكيلية لطلاب منتخب الجامعة، ومعرضاً للكتاب تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى جانب عرض فني للفنون الشعبية والاستعراضية قدمه منتخب الجامعة للفنون الاستعراضية.