مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في تصادم لودر بسيارة نقل بالبحيرة
⁠الضرائب: على الممولين إصدار إيصالات إلكترونية عن الخدمات و السلع المباعة
الجيش الأوكراني يسقط 150 طائرة روسية خلال الليلة الماضية
بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل
موعد تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية.. والفئات المستثناة
الثانية.. إيطاليا ترسل سفينة حربية لمرافقة أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
وزير الدفاع الإيطالي : عززنا وجودنا في إستونيا عبر نشر 4 طائرات من نوع إف 35
أمطار خفيفة وشبورة مائية .. الأرصاد تحذّر من اضطراب الملاحة
بعد انتشارها في أمريكا.. كل ما تود معرفته عن بكتيريا الكابوس
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لسيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان ومؤسساته الوطنية
مبادرة رائدة بمدارس أسيوط .. وجبات غذائية وملابس مجانية للطلاب غير القادرين | صور
محافظات

محافظ أسيوط: توفير 43 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم

محافظ أسيوط يلتقي مجموعة من الشباب ذوي الهمم
إيهاب عمر

التقى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مجموعة من شباب وفتيات ذوي الهمم الذين تم توفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص، بإجمالي 43 فرصة عمل خلال 3 أشهر.

 وذلك في إطار استيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونًا لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بادرت بعض الشركات والمصانع بتجاوز هذه النسبة دعمًا لجهود الدولة في تمكينهم اقتصاديًا ودمجهم في سوق العمل.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو رعاية ودعم الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، ضمن أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تقديم الدعم اللازم لذوي الهمم

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لذوي الهمم، والعمل على تذليل العقبات أمامهم، مشيدًا بالتعاون المثمر مع القطاع الخاص الذي يعد شريكًا أساسيًا في التنمية، مشيرًا إلى أن توفير هذه الفرص يأتي تعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص وضمان حياة كريمة لجميع الفئات.

التمكين الاقتصادي والاجتماعي لذوي القدرات الخاصة

وشدد المحافظ على أهمية الدور المجتمعي للشركات والمؤسسات الإنتاجية في توفير بيئة عمل مناسبة لهذه الفئة الغالية، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات في هذا الملف يعد خطوة مهمة نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي لذوي القدرات الخاصة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ودمجهم الكامل في المجتمع.

حضر اللقاء حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حازم حسن وكيل وزارة العمل، واللذان أشادا بتعاون القطاع الخاص في استيعاب الشباب والفتيات من ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل ملائمة لهم، بما يترجم توجهات الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة.

أسيوط ذوي الهمم فرص عمل توفير فرص عمل الأشخاص ذوي الإعاقة دعم الأشخاص ذوي

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه
لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار
فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ
