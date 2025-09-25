قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأوكراني يسقط 150 طائرة روسية خلال الليلة الماضية
بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل
موعد تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية.. والفئات المستثناة
الثانية.. إيطاليا ترسل سفينة حربية لمرافقة أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
وزير الدفاع الإيطالي : عززنا وجودنا في إستونيا عبر نشر 4 طائرات من نوع إف 35
أمطار خفيفة وشبورة مائية .. الأرصاد تحذّر من اضطراب الملاحة
بعد انتشارها في أمريكا.. كل ما تود معرفته عن بكتيريا الكابوس
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لسيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان ومؤسساته الوطنية
مبادرة رائدة بمدارس أسيوط .. وجبات غذائية وملابس مجانية للطلاب غير القادرين | صور
استشهاد 15 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم
الرئيس السيسي يهنئ السعودية بذكرى اليوم الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مبادرة رائدة بمدارس أسيوط .. وجبات غذائية وملابس مجانية للطلاب غير القادرين | صور

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بمدرسة التناغة
جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بمدرسة التناغة
إيهاب عمر

أشاد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، بفعاليات مبادرة «إطعام الطعام» و«كسوة طالب» التي أطلقتها مدرسة الشهيد علي حسن محمد يحيى للتعليم الأساسي بالتناغة الغربية، التابعة لمركز ساحل سليم بأسيوط، في بادرة إنسانية هي الأولى من نوعها بمدارس المحافظة، تحت شعار «كلنا واحد داخل المدرسة». تأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون المستمر بين مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وقيادات المدرسة والعاملين بها، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الطلاب والعاملين من خلال توفير احتياجاتهم من وجبات غذائية وأدوات مدرسية وملابس وزي موحّد وحقائب مدرسية لتلبية احتياجات الطلاب من محدودي الدخل وغير القادرين.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل الوزارة لمدرسة الشهيد علي حسن محمد يحيى للتعليم الأساسي بالتناغة الغربية التابعة لإدارة ساحل سليم التعليمية، والتي تضم 20 فصلًا دراسيًا و751 طالبًا وطالبة. رافقه خلال الزيارة أسامة عبدالعال، مدير إدارة ساحل سليم الابتدائية، وكمال عبدالرحمن، وكيل الإدارة، ونبيلة حامد محمد، مديرة المدرسة، وزينب علي، وكيلة المدرسة. وجاءت الزيارة ضمن جولته الميدانية لتفقد مدارس المركز والاطمئنان على انتظام الدراسة بمختلف المراحل الدراسية، والتأكد من الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي.

تفقد وكيل الوزارة أقسام المدرسة والمكتبة وغرفة الأخصائي الاجتماعي، واستمع إلى شرح حول أبرز المبادرات المجتمعية التي تم إطلاقها بالمدرسة والمشاركة في حملات التوعية والتثقيف وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب والمعلمين. كما اطلع على السجلات المدرسية وحجم المساعدات المقدمة للطلاب، وشاهد الحقائب والأدوات المدرسية والزي الموحد المخصص للطلاب غير القادرين، مؤكدًا أن ما شاهده يُعد نموذجًا حقيقيًا لتفعيل المشاركة المجتمعية. وقال لهم مبتسمًا: «فيها حاجة حلوة»، ثم اطمأن على مستوى طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم – خلال الزيارة – أن المشاركة المجتمعية واجب وطني يهدف إلى بناء علاقات وتعاون بين المؤسسات والأفراد في المجتمع لمعالجة القضايا المشتركة وتحسين رفاهية الأفراد وتحقيق نتائج محددة وضمان مشاركة متنوعة. وأشار إلى الدعم الكبير من اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لتفعيل المشاركة المجتمعية في قطاع التعليم، والتي بدأت بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة، شملت صيانة ورفع كفاءة 33 مدرسة بمختلف إدارات المحافظة قبل بدء العام الدراسي الجديد، فضلًا عن المبادرات المجتمعية التي يتم تنفيذها في مختلف المدارس والمؤسسات التعليمية، ومن بينها مبادرة «إطعام الطعام» و«كسوة طالب» المنفذة بمدرسة ساحل سليم، بالتعاون مع القيادات الطبيعية في القرية والعاملين بالمدرسة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وأبنائهم، عبر توفير الدعم النفسي والاجتماعي ثم المادي، من ملابس وأدوات مدرسية وحقائب، بالإضافة إلى وجبات طعام وكراتين مواد غذائية للأسر المستحقة. كما شملت المبادرة توفير 3 عاملات لسد العجز في العمالة بالمدرسة، إضافة إلى الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة وطلاب الدمج.

وطالب دسوقي مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بتعميم المبادرات المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة للطلاب من خلال مشاركة مجتمعية جادة وهادفة، تزيل الفوارق بينهم وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص تحت شعار «كلنا واحد داخل المدرسة».

وزارة التربية والتعليم مبادرة ساحل سليم الادوات المدرسية المؤسسة التعليمية رياض الاطفال بدء العام الدراسى الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

الخطيب

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

اشرف بن شرقي

قناة الأهلي تكشف حقيقة تعاقد بن شرقي مع آدم وطني

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

ترشيحاتنا

دراسة :معدل وفيات السرطان قد يتسارع أكثر بحلول عام 2050

دراسة :معدل وفيات السرطان قد يتسارع أكثر بحلول عام 2050

بيتزا توست

طريقة عمل البيتزا بالتوست

مشروبات الدايت

جمال شعبان يحذر من تناول هذه المشروبات .. انتبه

بالصور

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..

فيديو

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد