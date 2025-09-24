رئيس جامعة أسيوط يستقبل الأنبا يوأنس لتعزيز التعاون

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بمكتبه اليوم، نيافة الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، يرافقه وفد كنسي، وذلك في إطار زيارة ودية تهدف إلى تبادل مشاعر التقدير وتعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسة الدينية، وذلك تمهيدًا للزيارة المرتقبة لقداسة البابا تواضروس الثاني.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد المنشاوي بنيافة الأنبا يوأنس والوفد المرافق، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، ومؤكدًا أن القيم الإنسانية المشتركة التي تحملها الأديان السماوية تمثل دعامة أساسية لترسيخ التلاحم الوطني وتعزيز الهوية المصرية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن التلاحم الوطني العميق الذي يجمع أبناء مصر سيظل الركيزة الأساسية لصون الاستقرار وتحقيق التنمية، مؤكدًا على أن وحدة المصريين كانت ولا تزال رمزًا لقوة الوطن وتماسكه في مواجهة التحديات عبر التاريخ.

كما أشار رئيس الجامعة، إلى حرص الجامعة على غرس قيم المواطنة والولاء والانتماء والتسامح وقبول الآخر في نفوس طلابها، باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع متماسك ودولة حديثة تنعم بالتقدم والاستقرار.

كما أوضح الدكتور أحمد المنشاوي حرص إدارة جامعة أسيوط على توطيد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات الدينية والمجتمعية، والمشاركة في المبادرات الثقافية والتنويرية التي تنشر الوعي وتدعو إلى نبذ التطرف، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على خدمة وطنه بروح من الانتماء والمسؤولية.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا يوأنس عن سعادته بزيارة جامعة أسيوط، مثمنًا دورها الريادي في نشر المعرفة وخدمة المجتمع، ومشيدًا بمبادراتها التي تعزز قيم الإخاء والتسامح، مؤكداً تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الجامعة في مشروعات تخدم المجتمع وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.