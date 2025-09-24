قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدراويش في خطر.. إنبي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الإسماعيلي
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
قادة الدول العربية يؤكدون على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين
تشكيل سيراميكا كليوباترا بمواجهة مودرن سبورت في الدوري
كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية
أذكار المساء.. حصّن نفسك بالأدعية النبوية قبل دخول الليل
محافظات

رئيس جامعة أسيوط يستقبل الأنبا يوأنس لتعزيز التعاون

رئيس جامعة أسيوط يستقبل الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس
رئيس جامعة أسيوط يستقبل الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس
إيهاب عمر

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بمكتبه اليوم، نيافة الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، يرافقه وفد كنسي، وذلك في إطار زيارة ودية تهدف إلى تبادل مشاعر التقدير وتعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسة الدينية، وذلك تمهيدًا للزيارة المرتقبة لقداسة البابا تواضروس الثاني.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد المنشاوي بنيافة الأنبا يوأنس والوفد المرافق، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، ومؤكدًا أن القيم الإنسانية المشتركة التي تحملها الأديان السماوية تمثل دعامة أساسية لترسيخ التلاحم الوطني وتعزيز الهوية المصرية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن التلاحم الوطني العميق الذي يجمع أبناء مصر سيظل الركيزة الأساسية لصون الاستقرار وتحقيق التنمية، مؤكدًا على أن وحدة المصريين كانت ولا تزال رمزًا لقوة الوطن وتماسكه في مواجهة التحديات عبر التاريخ.

كما أشار رئيس الجامعة، إلى حرص الجامعة على غرس قيم المواطنة والولاء والانتماء والتسامح وقبول الآخر في نفوس طلابها، باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع متماسك ودولة حديثة تنعم بالتقدم والاستقرار.

كما أوضح الدكتور أحمد المنشاوي حرص إدارة جامعة أسيوط على توطيد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات الدينية والمجتمعية، والمشاركة في المبادرات الثقافية والتنويرية التي تنشر الوعي وتدعو إلى نبذ التطرف، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على خدمة وطنه بروح من الانتماء والمسؤولية.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا يوأنس عن سعادته بزيارة جامعة أسيوط، مثمنًا دورها الريادي في نشر المعرفة وخدمة المجتمع، ومشيدًا بمبادراتها التي تعزز قيم الإخاء والتسامح، مؤكداً تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الجامعة في مشروعات تخدم المجتمع وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.

أسيوط جامعة أسيوط الأنبا يوأنس أسقف أسيوط سكرتير المجمع المقدس المؤسسة الدينية

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

أحمد عبد القادر

بعد فوز الأهلي على حرس الحدود.. أحمد عبدالقادر : «كفى بالله وكيلًا»

إياد نصار وآيدا فولش ونبيل عيوش

إياد نصار .. تطوان يكرّم ثلاثة من نجوم السينما المتوسطية

عمرو أديب

انبسط .. عمرو أديب ينصح متابعيه على إكس بالسعادة

وائل عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز

دة حبيبي.. وائل عبدالعزيز يوضح حقيقة الخلاف مع تامر مرسي

إزالة المبنى القديم وإنشاء جديد.. خطة متكاملة لتطوير مستشفى حميات الزقازيق

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الماتشا

أخبار السيارات| الإيرباجز المضروبة سلاح صيني خفي.. سيارات خارقة بسرعة البرق من BMW

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

