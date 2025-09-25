قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 51 تعديا واسترداد أكثر من 2 فدان و5 آلاف متر أراضي

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن أجهزة المحافظة نجحت في تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، أسفرت عن إزالة 51 حالة مخالفة بمساحة إجمالية بلغت 5253 مترًا مربعًا من المباني، إضافة إلى استرداد فدانين و2 قيراط و13 سهمًا من الأراضي الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء.

 إزالة 51 حالة تعدٍ واسترداد أكثر من 2 فدان و5 آلاف متر

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات شملت 8 مراكز هي: أبنوب، منفلوط، أسيوط، الفتح، القوصية، ساحل سليم، الغنايم، صدفا، إلى جانب حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط.

ففي مركز أبنوب، تم تنفيذ 15 إزالة لتعديات على أملاك الري والأراضي الزراعية، بينما شهد مركز منفلوط إزالة 14 حالة على أراضي الإصلاح الزراعي، كما أزيلت 5 حالات مماثلة بمركز أسيوط، وحالتان بمركز الفتح، وحالة واحدة في كل من القوصية، ساحل سليم، الغنايم وصدفا، وفي مدينة أسيوط، تم تنفيذ إزالة حالة تعدي في حي غرب و10 حالات بحي شرق.

وقال اللواء هشام أبو النصر إن هذه الحملات تمت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن التنفيذ يتم بحزم ودون أي تهاون، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء. 

وذكر أن المرحلة الأولى من الموجة الـ27 نفذت خلال الفترة من 9 حتى 22 أغسطس الماضي، فيما تستمر المرحلة الثانية حتى 26 سبتمبر الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل.

واختتم المحافظ بتجديد دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات تعدي، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، إضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).

أسيوط حملات مكثفة لإزالة التعديات الأراضي الزراعية أملاك الدولة إزالة 51 حالة مخالفة الموجة الـ27 لإزالة التعديات

