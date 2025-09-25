فائض الميزان التجاري القطري يتراجع 28.5% في أغسطس إلى 14.2 مليار ريال

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في شهر أغسطس/آب 2025 بنسبة 28.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 14.2 مليار ريال قطري وفقًا لإحصائيات التجارة الخارجية.

وتأثر الفائض التجاري السلعي بانخفاض قيمة الصادرات إلى 26.9 مليار ريال، مسجلة تراجعًا بنسبة 10.2% مقارنة بأغسطس 2024، إلى جانب ارتفاع قيمة فاتورة الواردات السلعية بنسبة 25.6% على أساس سنوي لتبلغ 12.8 مليار ريال

واحتلت الصين قائمة دول المقصد للصادرات القطرية بقيمة 5.1 مليار ريال، ما يمثل 18.8% من إجمالي الصادرات في أغسطس 2025، فيما تصدرت الولايات المتحدة دول المنشأ للواردات القطرية بقيمة 2.7 مليار ريال، بما يمثل 21.2% من إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى الدولة الخليجية.