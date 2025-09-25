قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
⁠الضرائب: على الممولين إصدار إيصالات إلكترونية عن الخدمات و السلع المباعة
متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ
بيبو في ورطة .. سفرية أمريكا ومستحقات كولر وريبيرو أموال خسرها الأهلي
بعد أن سجلت 30 جنيه .. شعبة الخضروات تحدد موعد انخفاض أسعار الطماطم
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في تصادم لودر بسيارة نقل بالبحيرة
الجيش الأوكراني يسقط 150 طائرة روسية خلال الليلة الماضية
بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل
موعد تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية.. والفئات المستثناة
الثانية.. إيطاليا ترسل سفينة حربية لمرافقة أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
وزير الدفاع الإيطالي : عززنا وجودنا في إستونيا عبر نشر 4 طائرات من نوع إف 35
أمطار خفيفة وشبورة مائية .. الأرصاد تحذّر من اضطراب الملاحة
اقتصاد

شريف الجبلي: إفريقيا المستقبل.. وشراكات مصر وسنغافورة قادرة على صنع قصص نجاح جديدة

شريف الجبلي
شريف الجبلي
ولاء عبد الكريم

ألقى رئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين كلمته خلال المائدة المستديرة وعشاء العمل الذي نظمته الجمعية مع وفد رجال الأعمال السنغافوري المرافق لفخامة الرئيس، مؤكدًا أن اللقاء يمثل فرصة متميزة للتشاور حول بناء شراكات اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد، ومناقشة آفاق التعاون بين مصر وسنغافورة في مختلف القطاعات.

واستهل "الجبلي" كلمته بالتعبير عن سعادته البالغة بالمشاركة، موجّهًا شكره لجمعية رجال الأعمال المصريين على الدعوة الكريمة وحسن الاستضافة.

وأشار رئيس لجنة إفريقيا إلى أن اللقاء مع مجتمع الأعمال السنغافوري يُعد فرصة استثنائية، مشددًا على أن القارة الإفريقية تمثل محورًا رئيسيًا للتعاون بين الجانبين، حيث إن مصر جزء لا يتجزأ من إفريقيا وتمتلك خبرة واسعة ومعرفة دقيقة بطبيعة الأسواق والفرص، بينما تتمتع سنغافورة بخبرات متقدمة في مجالات متعددة. وأكد أن الجمع بين هذه الخبرات من شأنه تحقيق نتائج كبيرة.

وأوضح “الجبلي” أن هناك العديد من القطاعات الواعدة للتعاون، منها: البنية التحتية، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، والصناعة، لافتًا إلى أن التوجه الحالي في إفريقيا يركز على تعظيم القيمة المضافة داخل القارة بدلًا من تصدير المواد الخام كما كان يحدث سابقًا، وهو ما يتطلب استثمارات وشراكات قوية.

وأضاف أن إفريقيا اليوم قارة شابة، يتجاوز عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، معظمهم من الشباب، مع معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 6% و8% في العديد من الدول، وهي مؤشرات مهمة تجعل من القارة سوقًا واعدة تحتاج إلى تضافر الجهود.

واستشهد الجبلي بنماذج قائمة للتكامل، مثل شركة Olam السنغافورية التي لها حضور واسع في إفريقيا منذ سنوات، مؤكدًا أن مصر بدورها أطلقت مشروع "مستقبل مصر" الذي نجح في استصلاح نحو مليون ونصف فدان خلال الأعوام القليلة الماضية، كما تُعد من أكبر مصدّري البرتقال والبطاطس والبصل والفراولة على مستوى العالم، وهو ما يعكس قوة وخبرة مصر الزراعية.

ولفت إلى أن إفريقيا بحاجة ماسة إلى الموانئ الحديثة، وهنا يمكن الاستفادة من خبرة سنغافورة الرائدة عالميًا في إدارة وتشغيل الموانئ، حيث يُعد ميناء سنغافورة واحدًا من أكفأ وأفضل الموانئ في العالم.

وأكد رئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الفرص المتاحة بين مصر وسنغافورة في إفريقيا والمنطقة أكبر من أن تُختصر في لقاء واحد، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يمثل بداية مهمة لمسار تعاون طويل قادر على صناعة قصص نجاح جديدة، ليس فقط في إفريقيا بل في المنطقة بأكملها.

مشروعات مصر رجال أعمال قصص نجاح موانئ

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

الخطيب

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

قناة الأهلي تكشف حقيقة تعاقد بن شرقي مع آدم وطني

تفاصيل وفاة سمير الطنطاوي لاعب تنس الطاولة البارالمبية خلال المباراة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

