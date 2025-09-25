العمل: لا وسطاء للحصول على شهادات عدم الممانعة للعمل في إيطاليا

قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الخميس، أنه لا وسطاء في التعامل مع اي جهة لاستخراج شهادة عدم ممانعة Nulla osta للعمل في دولة ايطالي، وحذرت الوزارة من الوقوع في فخ النصابين والخارجين عن القانون.

وأوضحت الوزارة إجراءات استخراج الشهادة عبر تحديد موعد من شركة ألما فيفا" alma viva "، لاستخراج تأشيرة السفر إلى إيطاليا وزيارة هذا الموقع الالكتروني: https://egy.almaviva-visa.it/ ،علما بأن الحصول على الموعد مجانا.

وقد أفادت السفارة الايطالية بالقاهرة، انه تم اتاحة عدد كبير من المواعيد على الموقع الالكتروني.