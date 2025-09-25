بسبب الخلاف على أولوية المرور .. سائق وشقيقه يشعلان النيران في سائق توك توك بالمنوفية

ألقت قوات امن المنوفية القبض علي سائق وشقيقه عقب قيامهم بإشعال النيران في سائق توك توك بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بقيام سائق وشقيقه بإشعال النيران في سائق توك توك بقرية مليج.

بالانتقال تم ضبط المتهم وشقيقه، وذلك بسبب الخلاف علي أولوية المرور حيث قام كلا من السائق وشقيقه بإشعال النيران في سائق التوك توك.

حيث نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وقام علي أثرها المتهمين بإشعال النيران في المجني عليه.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.