الهلال الأحمر يُطلق القافلة الـ 42.. 3400 طن مساعدات إلى غزة
خبير طاقة يحذر: السخان الكهربائي يرفع فاتورة الشتاء ويهدد سلامة الأجهزة
بأمر المحكمة.. فضيحة التمويل الليبي تلاحق ساركوزي
طائرات الاحتلال تقصف مربعا سكنيا في محيط مسجد السوسي في غزة
بكام عيار 21؟.. أسعار الذهب اليوم الخميس
مش في دماغهم أفريقيا.. خريطة 10مدربين رفضوا الأهلي
عرضن أنفسهن على الانترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية| صور
روسيا تبدأ تجارب لقاح mRNA ضد سرطان الجلد
«باع نفسه للشيطان» .. ابنة سيناتور أمريكي تتهم والدها بتلقي رشوة من إسرائيل
إعلان نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد
حفرة 13 متر و3 قطع حجرية .. القبض على 5 أشخاص ينقبون عن الآثار بالسيدة زينب
جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 170 هدفًا في غزة خلال 24 ساعة
محافظات

بسبب الخلاف على أولوية المرور .. سائق وشقيقه يشعلان النيران في سائق توك توك بالمنوفية

مروة فاضل

ألقت قوات امن المنوفية القبض علي سائق وشقيقه عقب قيامهم بإشعال النيران في سائق توك توك بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بقيام سائق وشقيقه بإشعال النيران في سائق توك توك بقرية مليج.

بالانتقال تم ضبط المتهم وشقيقه، وذلك بسبب الخلاف علي أولوية المرور حيث قام كلا من السائق وشقيقه بإشعال النيران في سائق التوك توك.

حيث نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وقام علي أثرها المتهمين بإشعال النيران في المجني عليه.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية حادث شبين الكوم

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

سيارة اسعاف

تفاصيل وفاة سمير الطنطاوي لاعب تنس الطاولة البارالمبية خلال المباراة

مدحت شلبي

أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

الخطيب

شلبي يفجر مفاجآت عن قرار الخطيب بعدم الترشح وكواليس قديمة في الأهلي

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

هواوي FreeClip 2

إطلاق FreeClip 2 من هواوي.. سماعات ذكية وترجمة فورية وصوت عالي الجودة

Mixboard

جوجل تطلق أداة "Mixboard" الجديدة لتحويل الأفكار إلى لوحات إبداعية بصريا

نيسان تيدا موديل 2013

بـ 350 ألف جنيه .. اركب نيسان تيدا سيدان

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

