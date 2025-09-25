«باع نفسه للشيطان» .. ابنة سيناتور أمريكي تتهم والدها بتلقي رشوة من إسرائيل

أثارت مادي بلوك، ابنة السيناتور الجمهوري عن ولاية نيو مكسيكو الأميركية جاي بلوك، جدلاً واسعاً بعد نشرها مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي هاجمت فيه والدها، مُتهمة إياه بتلقي أموال من إسرائيل مقابل الترويج لروايتها الكاذبة.

وقالت مادي في الفيديو، الذي نشر أمس الأربعاء، إن والدها سافر إلى إسرائيل للمشاركة في مؤتمر بعنوان "50 ولاية، إسرائيل واحدة" برفقة ما وصفته بـ"مجموعة من السياسيين الفاشلين" من ولايتها، حيث التقى برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

والدي خاسر تمامًا

وتساءلت بحدة: "ما الفائدة التي تعود على سكان نيو مكسيكو من لقائه مع نتنياهو؟"، مُعتبرة أن والدها أصبح "خاسراً تماماً" من خلال هذه الزيارة التي رأت أنها وضعت "أولويات حكومة إسرائيل قبل أولويات ناخبيه".

وأضافت “مادي” أن والدها نشر تدوينة مُطولة مؤيدة لإسرائيل عقب زيارته، مشيرة إلى أنه أنكر وقوع مجازر بحق المدنيين في غزة وادعى أن الحديث عن "إبادة جماعية" مجرد "أكذوبة".

باع نفسه للشيطان

وتابعت بقولها: "كنت أفكر، كم يدفعون لأبي؟ كم تساوي روحه؟ لأنه يبدو أنه باع نفسه للشيطان"، على حد وصفها.

وكان السيناتور بلوك قد نشر على حسابه الرسمي تدوينة أعرب فيها عن "سروره لكونه جزءاً من أكبر وفد دبلوماسي يزور إسرائيل"، مضيفاً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "بذل كل ما في وسعه لتجنب قتل المدنيين في غزة"، على حد زعمه، وأنه استخدم ملايين الرسائل النصية والمكالمات لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع قبل القصف.

وأثار الفيديو نقاشاً حاداً داخل الأوساط الإعلامية والسياسية الأميركية، كونه يعكس خلافاً عائلياً علنياً نادراً في قضايا السياسة الخارجية، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الشعبية لدور الولايات المتحدة في دعم حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.