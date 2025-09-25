قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجي اليماني: تمكين المرأة الريفية اقتصاديا يحقق العدالة الاجتماعية

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شاركت  إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية في فعاليات الحفل الختامي لمشروع "تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي – OWAP".

وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، أن الدولة المصرية تضع التمكين الاقتصادي للمرأة في صدارة أولوياتها، وذلك في إطار "رؤية مصر 2030" التي تعزز مكانة المرأة كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي آمنت بأن تمكين المرأة الريفية اقتصاديًا يُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة على المستوى المحلي والوطني.

وأشارت اليماني إلى أن الوزارة حرصت على أن تكون شريكًا فاعلًا في هذا المشروع، ليس فقط عبر دعم التعاونيات الإنتاجية النسائية وتيسير الإجراءات أمام السيدات الأكثر احتياجًا، بل أيضًا من خلال دمجهن في منظومة وطنية متكاملة للتمكين الاقتصادي، ترتكز على استغلال الميزة النسبية لكل مجتمع محلي.

وأضافت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية أن المشروع نجح في تحقيق إنجازات ملموسة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال دعم مشاركتها في سلاسل القيمة الزراعية، وتأسيس التعاونيات الإنتاجية، وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق، إلى جانب اعتماد ممارسات عمل تراعي احتياجات المرأة، والمساهمة الفاعلة في تطوير السياسات المرتبطة بتمكينها.

وأكدت أن هذه النجاحات تمثل قاعدة صلبة يمكن البناء عليها لتحقيق إنجازات أوسع وأكثر استدامة خلال الفترة المقبلة.

واختتمت اليماني كلمتها بالتأكيد على أن وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال ذراعها التنموي "صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية" وذراعها المالي "بنك ناصر الاجتماعي"، تواصل البناء على ما تحقق من مكتسبات، عبر شراكات استراتيجية مع الوزارات المعنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، بهدف تعزيز فرص النساء في الريف، وتمكينهن من المنافسة محليًا ودوليًا، بما يضمن استدامة نتائج التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر.

وتضمن الحفل الختامي للمشروع معرض رائدات الأعمال الذي تضمن منتجات السيدات المستفيدات من مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي.

الجدير بالذكر أن مشروع «تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي»، الممول من الحكومة الكندية،  استهدف على مدار خمس  سنوات تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وشهدت الاحتفالية حضورًا رفيع المستوى، تقدمهم المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد ألريك شانون، سفير كندا لدى مصر، والأستاذ بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، إلى جانب الأستاذ عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة للمشروعات التنموية والشؤون المالية ورئيس وحدة المشروعات التنموية، والسيد بول دي جياكومو، مدير المشروع بمنظمة "إلينيا الدولية" ومن قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي دكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار والأستاذة نانسي أسعد مدير عام الإدارة العامة للتمكين الاقتصادي .

