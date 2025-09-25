خبير طاقة يحذر: السخان الكهربائي يرفع فاتورة الشتاء ويهدد سلامة الأجهزة

حذّر خبير الطاقة الدكتور أحمد الشناوي من الارتفاع الملحوظ في استهلاك الكهرباء خلال فصل الشتاء، نتيجة الاستخدام غير الرشيد للأجهزة الكهربائية، وعلى رأسها السخان الكهربائي، الذي يعد من أبرز أسباب زيادة الفاتورة.

وأوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن ترك السخان متصلاً بالكهرباء طوال اليوم يؤدي إلى استهلاك مرتفع، حتى في حال عدم تواجد أفراد الأسرة بالمنزل.

وشدد على ضرورة تشغيل السخان لمدة نصف ساعة فقط قبل الاستخدام ثم فصله، ما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، ويحافظ على عمر الجهاز التشغيلي.

وأشار الخبير إلى مجموعة من العادات اليومية التي تؤدي إلى زيادة غير مبررة في استهلاك الكهرباء، منها تشغيل مجفف الغسالة بدلاً من تجفيف الملابس طبيعيًا في الهواء، وكذلك وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة، مما يُجبرها على العمل بكفاءة أعلى ولمدة أطول.

في سياق متصل، نبه الشناوي إلى خطورة ترك الشواحن والأجهزة الكهربائية الصغيرة موصولة بالكهرباء دون استخدام، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة ووقوع حرائق في بعض الحالات.

واختتم الشناوي حديثه بالتأكيد على أهمية العدادات الذكية وتطبيقات الهاتف المحمول الحديثة، التي باتت وسيلة فعالة لمراقبة الاستهلاك لحظة بلحظة، بما يتيح للمستخدمين خفض الفواتير وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب حماية الأجهزة المنزلية.