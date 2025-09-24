وزير الكهرباء يغادر إلى روسيا للمشاركة في فعاليات الأسبوع الذرى العالمي

غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة اليوم الأربعاء متوجها إلى دولة روسيا الاتحادية للمشاركة فى فعاليات الأسبوع الذرى العالمي والذى يشمل مراسم تحريك وعاء ضغط المفاعل الأول لمحطة الضبعة النووية من مصنع "AEM-Technology" بمدينة بطرسبرغ متجها إلى مصر .

ويشارك الدكتور عصمت فى المؤتمر السنوى لمنصة دول البريكس للطاقة الذرية، ويلتقي مسئولى الملف النووي الروسي، ويجتمع بالقائمين على تنفيذ البرنامج النووي المصرى لتوليد الكهرباء لبحث تطور الأعمال، ومجريات الانتقال إلى مرحلة وعاء ضغط المفاعل، ومتابعة مستجدات مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء ومجريات التنفيذ فى إطار المخطط الزمنى للمشروع، وكذلك عقد لقاءات مع مسئولى عدد من شركات صناعة المهمات فى إطار توجه الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا فى كافة المجالات، سيما المرتبطة بالطاقة النظيفة.

يشارك الدكتور محمود عصمت فى الافتتاح الرسمى للمنتدى بحضور القيادة السياسية الروسية وعدد من رؤساء الدول، ورؤساء الوزراء، والوزراء، والجلسة العامة بمشاركة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزراء الطاقة فى الدول المشاركة، ويشهد توقيع انضمام مشاركون جدد فى منصة الطاقة النووية لدول البريكس.

ويذكر، أن المشاركة تأتي فى ضوء الحرص على التواصل الدائم واللقاءات المستمرة مع الجانب الروسي فى إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وفى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء، وكذلك البرامج التدريبية للفرق المصرية المعنية بمشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء، وغيرها من الموضوعات الفنية والتقنية فى ضوء الالتزام بالخطة الزمنية لبدء التشغيل فى محطة الضبعة النووية ونقل وتوطين صناعة المهمات الكهربائية.