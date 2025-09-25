بـ1500 جنيه فقط.. ورش سينمائية شاملة في قصر السينما على مدار 3 أشهر

أعلنت سها بحر، مدير قصر السينما، أن القصر التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة يواصل تقديمه لباقة متميزة من الأنشطة الفنية والثقافية، على رأسها ورش العمل السينمائية الشاملة، التي تمتد على مدار 3 أشهر برسوم اشتراك رمزية تبلغ 1500 جنيه فقط.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أوضحت "بحر" أن الورش تبدأ بدورة عامة في الشهر الأول تشمل أساسيات العمل السينمائي مثل الإخراج، المونتاج، الديكور، والسيناريو، ثم يتخصص المشاركون في مجالات محددة خلال الشهر الثاني، على أن تُختتم الورش بامتحان عملي تحت إشراف نخبة من الأساتذة والخبراء في المجال السينمائي.

وأضافت أن قصر السينما يقدم أيضًا عروضًا سينمائية مجانية شهريًا، تحظى بإقبال واسع من الجمهور، إلى جانب تنظيم فعاليات موسمية مثل احتفالات نصر أكتوبر، وعروض خاصة لأفلام تراثية مثل "المحاولة"، مشيرة إلى أن الإقبال الجماهيري يتزايد في فصل الصيف، بينما يظل الجمهور الوفي للقصر حريصًا على المتابعة طوال العام.

وأكدت أن القصر لا يكتفي بعرض الأعمال الحديثة فقط، بل يسعى إلى الحفاظ على تراث السينما المصرية من خلال عرض الأفلام الكلاسيكية، والعمل على ترميم شرائط الفيديو القديمة، في خطوة تهدف إلى إحياء الذاكرة البصرية للأجيال الجديدة.

وفيما يتعلق بالترويج، أشارت إلى أن القصر يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر فعالياته، إلى جانب دعم الجمهور نفسه عبر التوصيات المباشرة والتفاعل المجتمعي.