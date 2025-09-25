قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يُحذّر: لن نتسامح مع المُخالفين أو المُقصرين.. «اللي مش قادر يسيب مكانه»
بعد مشاجرة الطلاب.. محافظ المنوفية يستبعد مديرة المدرسة ويوقف المعتدي
وزير الكهرباء يشهد مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى الضبعة| صور
قبل لقاء القمة .. طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك
بدأ العد التنازلي| آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025
عرض الأهلي للتعاقد مع برونو لاج وصل لـ 4.8 مليون يورو
نجم الزمالك يقترب من المشاركة أمام الأهلي
استخراج تصريح سفر مستعجل.. الخطوات والأوراق
الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام والمجلس الأعلى للإعلام ضد مدحت شلبي
هدية قبل مباراة القمة.. الزمالك يجهز مفاجأة للاعبيه
مناهج تفاعلية حديثة .. 7 معلومات رسمية عن المدارس المصرية الألمانية
وزير الطيران يبحث مع هيئة اليونان تعزيز التعاون في مشروعات الاستدامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بـ1500 جنيه فقط.. ورش سينمائية شاملة في قصر السينما على مدار 3 أشهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلنت سها بحر، مدير قصر السينما، أن القصر التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة يواصل تقديمه لباقة متميزة من الأنشطة الفنية والثقافية، على رأسها ورش العمل السينمائية الشاملة، التي تمتد على مدار 3 أشهر برسوم اشتراك رمزية تبلغ 1500 جنيه فقط.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أوضحت "بحر" أن الورش تبدأ بدورة عامة في الشهر الأول تشمل أساسيات العمل السينمائي مثل الإخراج، المونتاج، الديكور، والسيناريو، ثم يتخصص المشاركون في مجالات محددة خلال الشهر الثاني، على أن تُختتم الورش بامتحان عملي تحت إشراف نخبة من الأساتذة والخبراء في المجال السينمائي.

وأضافت أن قصر السينما يقدم أيضًا عروضًا سينمائية مجانية شهريًا، تحظى بإقبال واسع من الجمهور، إلى جانب تنظيم فعاليات موسمية مثل احتفالات نصر أكتوبر، وعروض خاصة لأفلام تراثية مثل "المحاولة"، مشيرة إلى أن الإقبال الجماهيري يتزايد في فصل الصيف، بينما يظل الجمهور الوفي للقصر حريصًا على المتابعة طوال العام.

وأكدت أن القصر لا يكتفي بعرض الأعمال الحديثة فقط، بل يسعى إلى الحفاظ على تراث السينما المصرية من خلال عرض الأفلام الكلاسيكية، والعمل على ترميم شرائط الفيديو القديمة، في خطوة تهدف إلى إحياء الذاكرة البصرية للأجيال الجديدة.

وفيما يتعلق بالترويج، أشارت إلى أن القصر يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر فعالياته، إلى جانب دعم الجمهور نفسه عبر التوصيات المباشرة والتفاعل المجتمعي.

قصر السينما قصور الثقافة الأنشطة الفنية العمل السينمائية الورش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

مدحت شلبي

بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

قراءة القرآن الكريم

سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج

ترشيحاتنا

الزبادي

سر أكبر معمرة بالعالم .. الزبادي وراء طول العمر

العلاقة الزوجية

الرمان والبطيخ الأبرز .. هذه الأطعمة تزيد الرغبة قبل العلاقة الزوجية

جمال شعبان

جمال شعبان يحذر : التدخين السلبي خطر صامت يهدد القلب باضطرابات كهربائية قاتلة

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

فيديو

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد