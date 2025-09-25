ورش وندوات لتمكين ذوي الهمم ضمن فعاليات قصور الثقافة ببورسعيد

ضمن برامج وزارة الثقافة لدمج وتمكين ذوي الهمم، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من الفعاليات المخصصة لذوي الهمم بقصر ثقافة بورسعيد.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ ورشة رسم وتلوين أدارها محمد الرداد مسئول التمكين الثقافي، أعقبها ورشة حكي عن البيئة البحرية قدمها ناصر زحام مدير مكتبة القصر، استعرض خلالها مكونات البيئة البحرية وأهميتها في حياة الإنسان، كما أقيمت ورشة مشغولات يدوية وإكسسوارات دربت خلالها سمية أبوزيد المشاركين على ابتكار أشكال فنية متنوعة.

وواصل القصر فعالياته بتنظيم ورشة حكي عن النحل ألقاها ناصر زحام، سلط فيها الضوء على حياة النحل ودوره في تلقيح النباتات وإنتاج العسل والحفاظ على التوازن البيئي، أعقبها ورشة رسم وتلوين عبر فيها المشاركون عن استيعابهم من خلال تصميمات فنية للنحل والزهور ورسومات تعبر عن الانتماء وحب الوطن.

كما استضاف القصر ندوة تثقيفية بالتعاون مع فرقة التحدي والإرادة، تحدثت خلالها المحاضرة رباب محمد حول تمكين ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم، إلى جانب تقديم برنامج توعوي لتعليم طرق التعامل مع العملات النقدية، والتعريف بمفهوم التنمر وسبل مواجهته، بما يعزز ثقة الأطفال والشباب من ذوي الهمم بأنفسهم ويؤكد مبدأ المساواة بينهم وبين أقرانهم.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة فرع ثقافة بورسعيد بإدارة وسام العزوني، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، استمرارا لبرامج الهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم الدعم المجتمعي والثقافي والفني لذوي الهمم.