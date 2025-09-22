مناقشة ديوان "تناتيش" في لقاء أدبي لقصور الثقافة بالإسكندرية

نظم نادي أدب قصر ثقافة برج العرب، بالإسكندرية لقاء أدبيا لمناقشة ديوان شعر العامية "تناتيش" للشاعر إيهاب سلام، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

أدار اللقاء الأديب الدكتور فوزي خضر، رئيس نادي الأدب، وشارك به الدكتور حسن عباس، أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة طنطا، والشاعر جابر بسيوني، أمين صندوق اتحاد الكتاب، وشهد حضور لمياء نعينع، مدير قصر ثقافة برج العرب، ولفيف من الأدباء والمثقفين.

استهلت مديرة القصر اللقاء بكلمة رحبت خلالها بالحضور، مؤكدة أن نادي أدب برج العرب يضم قامات أدبية وثقافية متميزة، وأن إصدار الديوان يمثل امتدادا طبيعيا لهذا الحراك الثقافي الذي يحتضنه النادي.

بدوره، قدم الشاعر جابر بسيوني دراسة نقدية حول الديوان،

موضحا أنه يمثل تجربة شعرية حديثة تستلهم ملامح مدرسة الإحياء والتجديد في الزجل المصري، مع الحفاظ على الأصالة والاقتراب من روح المعاصرة.

وأشاد بثقافة الشاعر وقدرته على صياغة صور زجلية مبتكرة، ورسم لوحات شعرية متكاملة، وتحويل لهجة البيئة المحيطة إلى مفردات موظفة في سياق فني رصين.

وأشار "بسيوني" إلى تنوع موضوعات الديوان، الذي يضم أربع مجموعات رئيسية: تأملية، فلسفية، اجتماعية، وعقائدية، بالإضافة إلى الأغنيات، مؤكدا أن هذه الموضوعات تميزت بالحيوية والتجدد.

واستشهد بقصيدة "أنا مطلوب"، التي جسد فيها الشاعر مزجا بين المعنوي والمادي، حيث رمزت "الآهات" إلى الصوت المعنوي، بينما عكست "الدمعة" البعد المادي، وهو ما اعتبره نموذجا على قدرة الشاعر في الوصول إلى تجسيد مؤثر وعميق.

وفي كلمته، أشار الدكتور حسن عباس إلى تميز عنوان الديوان، بوصفه عنوانا مميزا يبقى في الذاكرة، موضحا أنه يعكس فكرة الاقتطاف من التجارب الحياتية أو الكتابات السابقة.

وأضاف أن الديوان يغلب عليه الطابع الحزين والهموم الإنسانية، وقد نجح الشاعر في التعبير عنها بلغة عامية بسيطة وعفوية، رغم ما تحمله من صعوبة فنية مقارنة بالكتابة بالفصحى.

من ناحيته، أعرب الشاعر إيهاب سلام عن شكره للهيئة العامة لقصور الثقافة على تنظيم اللقاء، وألقى على مسامع الحضور عددا من قصائده.

نفذ اللقاء بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة الفنانة د. منال يمني، واختتم بفتح باب المداخلات بحضور نخبة من الأدباء والشعراء منهم د. عادل سالم، د. إيهاب عبد العظيم، علاء الدين إبراهيم، إبراهيم العشيبي، محمد عليبة، السيد شوقي، عزة حسن، منال محيي الدين، محمد محمود، خالد مصطفى، ومحمد السيد.