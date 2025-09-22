قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مناقشة ديوان "تناتيش" في لقاء أدبي لقصور الثقافة بالإسكندرية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

نظم نادي أدب قصر ثقافة برج العرب، بالإسكندرية لقاء أدبيا لمناقشة ديوان شعر العامية "تناتيش" للشاعر إيهاب سلام، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

أدار اللقاء الأديب الدكتور فوزي خضر، رئيس نادي الأدب، وشارك به الدكتور حسن عباس، أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة طنطا، والشاعر جابر بسيوني، أمين صندوق اتحاد الكتاب، وشهد حضور لمياء نعينع، مدير قصر ثقافة برج العرب، ولفيف من الأدباء والمثقفين.

استهلت مديرة القصر اللقاء بكلمة رحبت خلالها بالحضور، مؤكدة أن نادي أدب برج العرب يضم قامات أدبية وثقافية متميزة، وأن إصدار الديوان يمثل امتدادا طبيعيا لهذا الحراك الثقافي الذي يحتضنه النادي.

بدوره، قدم الشاعر جابر بسيوني دراسة نقدية حول الديوان،
موضحا أنه يمثل تجربة شعرية حديثة تستلهم ملامح مدرسة الإحياء والتجديد في الزجل المصري، مع الحفاظ على الأصالة والاقتراب من روح المعاصرة.
وأشاد بثقافة الشاعر وقدرته على صياغة صور زجلية مبتكرة، ورسم لوحات شعرية متكاملة، وتحويل لهجة البيئة المحيطة إلى مفردات موظفة في سياق فني رصين.

وأشار "بسيوني" إلى تنوع موضوعات الديوان، الذي يضم أربع مجموعات رئيسية: تأملية، فلسفية، اجتماعية، وعقائدية، بالإضافة إلى الأغنيات، مؤكدا أن هذه الموضوعات تميزت بالحيوية والتجدد.
واستشهد بقصيدة "أنا مطلوب"، التي جسد فيها الشاعر مزجا بين المعنوي والمادي، حيث رمزت "الآهات" إلى الصوت المعنوي، بينما عكست "الدمعة" البعد المادي، وهو ما اعتبره نموذجا على قدرة الشاعر في الوصول إلى تجسيد مؤثر وعميق.

وفي كلمته، أشار الدكتور حسن عباس إلى تميز عنوان الديوان، بوصفه عنوانا مميزا يبقى في الذاكرة، موضحا أنه يعكس فكرة الاقتطاف من التجارب الحياتية أو الكتابات السابقة.
وأضاف أن الديوان يغلب عليه الطابع الحزين والهموم الإنسانية، وقد نجح الشاعر في التعبير عنها بلغة عامية بسيطة وعفوية، رغم ما تحمله من صعوبة فنية مقارنة بالكتابة بالفصحى.

من ناحيته، أعرب الشاعر إيهاب سلام عن شكره للهيئة العامة لقصور الثقافة على تنظيم اللقاء، وألقى على مسامع الحضور عددا من قصائده.

نفذ اللقاء بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة الفنانة د. منال يمني، واختتم بفتح باب المداخلات بحضور نخبة من الأدباء والشعراء منهم د. عادل سالم، د. إيهاب عبد العظيم، علاء الدين إبراهيم، إبراهيم العشيبي، محمد عليبة، السيد شوقي، عزة حسن، منال محيي الدين، محمد محمود، خالد مصطفى، ومحمد السيد.

ثقافة برج العرب مناقشة ديوان شعر العامية تناتيش إيهاب سلام الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

ترشيحاتنا

تموين الشرقية

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

دودج تشالنجر

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

ازالة تعدي

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

بالصور

طريقة عمل صوص البيح تيستى

طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

دودج تشالنجر
دودج تشالنجر
دودج تشالنجر

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد