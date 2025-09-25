استشهاد 24 فلسطينيا برصاص وقصف جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

استشهد، منذ فجر اليوم الخميس، 24 فلسطينيا برصاص وقصف جيش الاحتلال على قطاع غزة.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان اليوم -،وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،إنه تم نُقل 7 شهداء إلى مستشفى ناصر في خان يونس، و13 إلى مستشفى الأقصى، و2 إلى مستشفى العودة، و2 إلى مستشفى المعمداني.



وأسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 عن استشهاد 65,419، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 167,160 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.