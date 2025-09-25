إقبال سياحي كبير من دول شرق آسيا على دير سانت كاترين



​شهد دير سانت كاترين إقبالًا سياحيًّا كبيرًا، خاصة من زوار دول شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين، عبر مطار القاهرة ومنفذ طابا.

وقد رصدت كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري الأعداد الغفيرة من السياح وهم يزورون معالم الدير، مثل:

متحف الأيقونات، وشجرة العليقة المباركة، ومكتبة المخطوطات.

​أفاد رمضان الجبالي، حامل مفتاح دير سانت كاترين، بأن المدينة تشهد في هذا الموسم إقبالًا كبيرًا من سياح شرق آسيا، الذين يزورونها كجزء من رحلتهم إلى القدس للاستمتاع بمعالم المدينة.



​من جهته، أوضح أحمد عادل عقرب، المرشد السياحي، أن هؤلاء السياح يأتون في موسم مخصص لهم لزيارة الدير، ويشكل القادمون من إندونيسيا وماليزيا النسبة الأكبر منهم.



​يُذكر أن مدينة سانت كاترين تشهد أعمال تطوير كبيرة ضمن مشروع "التجلي الأعظم"، الذي يشمل تطوير المطار، وإنشاء فنادق ومنتجعات بيئية، بالإضافة إلى شبكة طرق ومركز للزوار.