قبل لقاء القمة.. فيريرا يفاضل بين الونش ومحمد إسماعيل بمركز قلب الدفاع

يعيش البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة من الحيرة الإيجابية في مركز قلب الدفاع، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، والمقررة مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري نايل.

وتكمن الحيرة في المفاضلة بين عودة محمود حمدي "الونش" بعد انتهاء فترة إيقافه، وتألق المدافع الشاب محمد إسماعيل خلال المباريات الماضية، حيث قدم أداء لافتا وثابتا منذ حصوله على فرصة المشاركة.

وبحسب مصادر داخل الجهاز الفني، فإن حسام عبد المجيد ضمن موقعه الأساسي في التشكيلة، بينما لا يزال المقعد الثاني محل دراسة فنية مكثفة.

ورغم تفوق الونش من حيث الخبرة الكبيرة في مباريات القمة، إلا أن غيابه عن المشاركة خلال آخر 3 مباريات قد يؤثر على قرار الدفع به أساسيًا، في الوقت الذي يعد فيه محمد إسماعيل الأجهز فنيا وبدنيا حاليا.

من المنتظر أن يحسم القرار النهائي بشأن شريك عبد المجيد في قلب الدفاع خلال اليومين القادمين، بناءً على تقييم الجهاز الفني في التدريبات الأخيرة، ومدى جاهزية الونش للعودة في مواجهة بهذه الحساسية.

ويستعد الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي الأهلي، مساء الإثنين المقبل، في قمة الجولة التاسعة من الدوري، في لقاء يحمل طابعًا جماهيريا وتاريخيا كبيرا، ويعد اختبارا حاسما للفريقين في سباق المنافسة على اللقب.