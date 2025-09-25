قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الفلسطيني: نرفض إسرائيل الكبرى والاحتلال يسعى لابتلاع الضفة والقدس
قنا.. ورشة عمل تستعرض خطط التنمية بالصعيد ودعم التنافسية وتحسين الخدمات
أزمة في الزمالك قبل مباراة القمة.. مهيب عبد الهادي يكشف التفاصيل
اقتحامات واعتداءات مستمرة.. الاحتلال يستهدف المنظمات الصحية في غزة ويفاقم الكارثة الإنسانية
مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة
محمد العدل يهاجم تصريحات مدحت شلبي دون أن يذكر اسمه
مهرجان العرائس يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي
بالتزامن مع كلمة الحوثي.. عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة صنعاء
صورة التأشيرة.. جمال جبر يرد بقوة على تصريحات مدحت شلبي بشأن الخطيب
أخبار التكنولوجيا | آبل توضح حقيقة “الخدوش” على هواتف iPhone 17 Pro.. جوجل تطلق مساعد ألعاب ذكي على أندرويد
الرئيس السيسي يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة ويؤكد: "مصر تدعم جهود إعادة الإعمار دون تهجير"
أربع ولا خميس؟.. موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
رياضة

قبل لقاء القمة.. فيريرا يفاضل بين الونش ومحمد إسماعيل بمركز قلب الدفاع

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
منتصر الرفاعي

يعيش البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة من الحيرة الإيجابية في مركز قلب الدفاع، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، والمقررة مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري نايل.

وتكمن الحيرة في المفاضلة بين عودة محمود حمدي "الونش" بعد انتهاء فترة إيقافه، وتألق المدافع الشاب محمد إسماعيل خلال المباريات الماضية، حيث قدم أداء لافتا وثابتا منذ حصوله على فرصة المشاركة.

وبحسب مصادر داخل الجهاز الفني، فإن حسام عبد المجيد ضمن موقعه الأساسي في التشكيلة، بينما لا يزال المقعد الثاني محل دراسة فنية مكثفة.

ورغم تفوق الونش من حيث الخبرة الكبيرة في مباريات القمة، إلا أن غيابه عن المشاركة خلال آخر 3 مباريات قد يؤثر على قرار الدفع به أساسيًا، في الوقت الذي يعد فيه محمد إسماعيل الأجهز فنيا وبدنيا حاليا.

من المنتظر أن يحسم القرار النهائي بشأن شريك عبد المجيد في قلب الدفاع خلال اليومين القادمين، بناءً على تقييم الجهاز الفني في التدريبات الأخيرة، ومدى جاهزية الونش للعودة في مواجهة بهذه الحساسية.

ويستعد الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي الأهلي، مساء الإثنين المقبل، في قمة الجولة التاسعة من الدوري، في لقاء يحمل طابعًا جماهيريا وتاريخيا كبيرا، ويعد اختبارا حاسما للفريقين في سباق المنافسة على اللقب.

