الرئيس الفلسطيني: نرفض إسرائيل الكبرى والاحتلال يسعى لابتلاع الضفة والقدس

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الخميس أن قطاع غزة يتعرض لـ"إبادة جماعية" ستسجَّل في صفحات التاريخ، محمّلاً إسرائيل مسؤولية المضي في سياسات توسعية بالضفة الغربية، ومحاولتها فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.

وشدد عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على رفضه لما وصفه بمشروع "إسرائيل الكبرى"، مندداً بتصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية.

كما أعلن رفضه لما قامت به حركة حماس في السابع من أكتوبر، مؤكداً أن تلك الأفعال لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تعكس تطلعاته الوطنية.

ويؤدي الرئيس الفلسطيني كلمته عبر الفيديو، لعدم حصولهم على تأشيرات للدخول إلى الولايات المتحدة والمشاركة في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الأمر الذي ندد به العديد من قادة العالم.