أحمد عبد القادر: موقف مصر من التهجير لم يتغير رغم الضغوط والإغراءات

قال أحمد عبد القادر رجل أعمال مصري مقيم في قطر منذ 18 عاما، إنّ موقف مصر من القضية الفلسطينية، ولا سيما من أزمة التهجير في غزة عام 2023، كان موقفًا ثابتًا لم يتغير رغم الضغوطات والإغراءات التي مورست على الدولة المصرية وعلى القيادة السياسية.

وأشاد بثبات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً إن الشعب المصري في الخارج يدرك تمامًا حجم التحديات التي تواجه بلاده.

وأضاف في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الضغوط على مصر كانت متعددة الأشكال، خصوصًا في توقيت بالغ الصعوبة من الناحية الاقتصادية، إلا أن القيادة المصرية تمسكت بمبادئها، ولم ترضخ للمساومات.

إغراءات لحل الأمور بسهولة

وتابع: "مصر لديها عقيدة راسخة، ولم تسمح بفتح باب التهجير، رغم ما كان معروضًا عليها من إغراءات لحل الأمور بسهولة على حساب الشعب الفلسطيني".

وتحدث عن الصلابة التي أظهرتها الدولة المصرية خلال أزمة جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت تجاوز الجائحة بأقل الخسائر مقارنة بدول كبرى كانت تملك موارد اقتصادية هائلة لكنها لم تصمد، وقال: "وقفة مصر في الكورونا كانت قوية جداً، ومحل احترام من الجميع".

وفي سياق آخر، أشار أحمد عبد القادر إلى أهمية تحويلات المصريين في الخارج، واصفًا إياها بأنها من أهم مصادر الدخل القومي المصري. وأكد أن الوضع تحسّن بعد قرار التعويم الأخير، إذ أصبحت التعاملات المصرفية أكثر أمانًا وشفافية.

استقرار سعر الدولار

وقال: "في السابق، كان عدم استقرار سعر الدولار ووجود السوق السوداء يدفع البعض للبحث عن الأفضل له، أما اليوم، فمع الاستقرار والتعاملات البنكية الآمنة، الجميع يفضل التحويل من خلال البنوك مباشرة".