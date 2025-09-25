الرئيس السيسي: نتطلع لتنفيذ الخطة الأمريكية لوقف القتال في غزة

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، معربًا عن تطلعه لتنفيذ الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تؤيد تمامًا جهود الرئيس ترامب لوقف القتال في غزة، التي أثرت بشكل كبير على المدنيين الفلسطينيين.



السيسي: مصر تواصل دعم جهود إعادة الإعمار دون تهجير أهالي غزة

وأضاف الرئيس السيسي أنه يؤيد خطط إعادة إعمار قطاع غزة بشرط ألا يتم تهجير أهالي القطاع من ديارهم، مشيرًا إلى أهمية أن تكون جهود إعادة الإعمار شاملة وتخدم مستقبل الشعب الفلسطيني. وأكد على ضرورة تكثيف التنسيق مع المجتمع الدولي من أجل دفع الجهود الإنسانية وإعادة الاستقرار إلى غزة.