سيد عليوة: الرئيس السيسي لديه مشروع وهدف عظيم لبناء مصر الحديثة

قال الدكتور سيد عليوة رجل أعمال مصري مقيم في دولة الإمارات، إنّه يقيم في الإمارات منذ 25 عامًا، إن ما تحقق في مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل طفرة حقيقية على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن الرئيس لديه مشروع واضح وهدف عظيم يسعى إلى تحقيقه منذ توليه المسؤولية.

التنظيم والرؤية

وأضاف في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن مصر قبل عام 2013 كانت في حالة تفتقر إلى التنظيم والرؤية، واصفًا الوضع السابق بأنه "كان قائمًا على تسيير الأمور بشكل عشوائي".

وتابع: "كنا نعيش وفق مبدأ هات من هنا وضع على هناك ومشِّي الحال، ولم تكن لدينا بنية حقيقية لدولة قوية".

وأكد سيد عليوة أن الغربة تجعلك تُدرك جيدًا معنى الدولة، وكيفية تأسيس اقتصاد وبناء مجتمع. وقال: "من يعيش في الخارج ويدير أعمالًا دولية، يعرف جيدًا الفارق بين دولة لها مؤسسات قوية واقتصاد منظم، وأخرى بلا رؤية أو بنية تحتية".