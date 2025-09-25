مدبولي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "إيني" خطة استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات

التقى الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،/ جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية؛ لاستعراض خطة الشركة للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الشركة.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة "إيني" الإيطالية، مؤكدًا أن الشركة تحظى بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما أعرب عن تطلعه إلى تكثيف هذا التعاون خاصة في ظل الاستثمارات الكُبرى للشركة بالسوق المصرية، مُشيرًا إلى أن الشركة الإيطالية تُسهم بنحو 40% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر.

وخلال اللقاء، أشاد وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاون القائم مع شركة "إيني"، مُثمنًا اهتمام الشركة بزيادة مستويات التعاون مع الحكومة المصرية عبر التوسع في عمليات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، ومُعربًا عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون القائم بين الجانبين.

كما أشاد بنشاط الشركة في مصر سواء في قطاع البترول أو دورها المجتمعي لدعم المجتمعات المحلية.

فيما أشاد الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة "إيني" الإيطالية بدعم الحكومة المصرية للشركات العاملة في قطاع البترول، والتزامها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، باعتبار أن ذلك الأمر يُعد أساسيًا في دعم جهود الشركة للتوسع في مجال الإنتاج والاستكشاف.

كما أشاد بجهود الحكومة في توفير المناخ الملائم للاستثمار في قطاع البترول.

وأوضح/ جويدو بروسكو أن الشركة تُعد من أكبر المنتجين والمستثمرين في قطاع البترول المصري، مُعتبرًا أن ما يُميز السوق المصرية هو القدرة على تسهيل عملية الإنتاج ودخول الحقول حيز الإنتاج بسرعة مقارنة بدول أخرى.

وأعلن " بروسكو"، خلال اللقاء، أن الشركة تعتزم، بالتعاون مع الشركاء، ضخ استثمارات في السوق المصرية بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في مجال تطوير الحقول القائمة والقيام بالمزيد من الاستكشافات.

كما أوضح أن الشركة بدأت التوسع في مجالات أخرى مثل التعدين عن العناصر المعدنية النادرة، مشيرًا إلى أن الشركة تدرس الاستثمار في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

وتناول الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة "إيني" الإيطالية جهود الشركة في مجال الخدمة الاجتماعية خاصة في قطاع الصحة لدعم المجتمعات المحلية.

وفي ختام اللقاء، رحّب رئيس الوزراء باعتزام الشركة ضخ استثمارات في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مطالبًا بتسريع عمليات الاستكشاف وتطوير الحقول، ومؤكدا دعمه الكامل للشركة من أجل الإسراع في تنفيذ هذه الخطة.