النيل للطيران تعلن تقديم دعم وطني للرياضة المصرية على الساحة العالمية

أعلنت النيل للطيران عن رعايتها لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2025”، والتي تستضيفها مصر للمرة الأولى في تاريخها، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل ، على صالة استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وتُقام النسخة الثامنة عشرة من البطولة بمشاركة تسعة أندية عالمية، من بينها الأهلي والزمالك (ممثلا مصر)، إلى جانب فرق عالمية مثل برشلونة الإسباني، ماغديبورج الألماني، فيزبريم المجري، الشارقة الإماراتي، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، سيدني الأسترالي، وهانديبول تاوباتي البرازيلي.

وتأتي هذه الرعاية في إطار التزام النيل للطيران بدورها الوطني في دعم الأحداث الرياضية الكبرى، وتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية لاستضافة البطولات الدولية. كما تعكس هذه الخطوة إيمان الشركة العميق بأهمية الرياضة كقوة ناعمة تسهم في بناء صورة إيجابية لمصر على المستوى الدولي، وتشجيع الشباب نحو التميز والاحتراف.

وأكدت النيل للطيران أن دعمها لبطولة “سوبر جلوب” يُعد امتدادًا لاستراتيجيتها في رعاية الرياضة والرياضيين، سواء على المستوى المحلي من خلال دعم الأندية والمنتخبات، أو الدولي عبر التواجد في كبرى الفعاليات العالمية.

وأضافت الشركة أنها تسعى إلى توفير كل سبل الدعم اللوجستي والتنظيمي لإنجاح البطولة، بالتعاون مع الجهات المنظمة، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده مصر في مجال البنية التحتية الرياضية.

وتُعد استضافة “سوبر جلوب 2025” إنجازًا جديدًا يُضاف لسجل مصر الرياضي، وسط توقعات بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، خاصة مع مشاركة أسماء لامعة في كرة اليد العالمية