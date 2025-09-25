قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي
متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل
قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم
مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية
هجوم ناري.. ترامب: بوتين يقود العربدة الروسية ضد أوكرانيا
الولد دخل المستشفى.. حبس معلم بمعهد طما الأزهري تعدى على طالب بالضرب
ترامب يفجر مفاجأة: أردوغان سيتوقف عن شراء النفط الروسي
وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية انعكاس إيجابي على الاقتصاد والصناعة والصحة والبحث العلمي
400 ألف جنيه.. الصلح بين أنوسة كوته وأسرة عامل السيرك المصاب
مصر تدعو لمعالجة جذور النزاعات وتعزيز جهود وبناء وتمويل السلام
أخبار البلد

النيل للطيران تعلن تقديم دعم وطني للرياضة المصرية على الساحة العالمية

نورهان خفاجي

أعلنت النيل للطيران عن رعايتها  لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2025”، والتي تستضيفها مصر للمرة الأولى في تاريخها، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل ، على صالة استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وتُقام النسخة الثامنة عشرة من البطولة بمشاركة تسعة أندية عالمية، من بينها الأهلي والزمالك (ممثلا مصر)، إلى جانب فرق عالمية مثل برشلونة الإسباني، ماغديبورج الألماني، فيزبريم المجري، الشارقة الإماراتي، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، سيدني الأسترالي، وهانديبول تاوباتي البرازيلي.

وتأتي هذه الرعاية في إطار التزام النيل للطيران بدورها الوطني في دعم الأحداث الرياضية الكبرى، وتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية لاستضافة البطولات الدولية. كما تعكس هذه الخطوة إيمان الشركة العميق بأهمية الرياضة كقوة ناعمة تسهم في بناء صورة إيجابية لمصر على المستوى الدولي، وتشجيع الشباب نحو التميز والاحتراف.

وأكدت النيل للطيران أن دعمها لبطولة “سوبر جلوب” يُعد امتدادًا لاستراتيجيتها في رعاية الرياضة والرياضيين، سواء على المستوى المحلي من خلال دعم الأندية والمنتخبات، أو الدولي عبر التواجد في كبرى الفعاليات العالمية.

وأضافت الشركة أنها تسعى إلى توفير كل سبل الدعم اللوجستي والتنظيمي لإنجاح البطولة، بالتعاون مع الجهات المنظمة، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده مصر في مجال البنية التحتية الرياضية.

وتُعد استضافة “سوبر جلوب 2025” إنجازًا جديدًا يُضاف لسجل مصر الرياضي، وسط توقعات بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، خاصة مع مشاركة أسماء لامعة في كرة اليد العالمية

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

ترامب: اقتربنا من التوصل إلى صفقة بشأن غزة

مباحثات دبلوماسية رفيعة المستوى بين أرمينيا وكازخستان في نيويورك

مباحثات دبلوماسية رفيعة المستوى بين أرمينيا وكازخستان في نيويورك

واشنطن تفرض عقوبات على مواطن هايتي لتعريضه أهداف السياسة الخارجية وسلامة أمريكا للخطر

واشنطن تفرض عقوبات على مواطن هايتي لتعريضه أهداف السياسة الخارجية وسلامة أمريكا للخطر

لماذا ينصح الأطباء بتناول الشوفان عند إنقاص الوزن .. 4 أسباب خارقة

ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان

صحة الشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل قسم الحضانات بمستشفى منيا القمح بعد التطوير

دبي تسجل أغلى فنجان قهوة في العالم بسعر 673 دولار وتدخل موسوعة جينيس

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

