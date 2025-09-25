قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفضة تسجل أعلى مستوى في 14 عاما.. وتتجه نحو 50 دولارا للأوقية
البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي
نائب رئيس جامعة الأزهر يتقدم باستقالته من منصبه ويكشف السبب
متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل
قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم
مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية
هجوم ناري.. ترامب: بوتين يقود العربدة الروسية ضد أوكرانيا
الولد دخل المستشفى.. حبس معلم بمعهد طما الأزهري تعدى على طالب بالضرب
ترامب يفجر مفاجأة: أردوغان سيتوقف عن شراء النفط الروسي
حوادث

قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم

ارشيفية
ارشيفية
رامي المهدي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، بعد زواجه من المجني عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد أبو الحسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد و محمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بالمحكمة.

وأحالت النيابة العامة المتهم "ج. ع" 53 عام للمحاكمة الجنائية في اتهامه بخطف المجني عليها "ي. أ" من ذوي الهمم.

وتابعت النيابة أن تلك الجناية كانت اقترنت بأخرى وهي مواقعة المجني عليها بغير رضاها بأن باغتها وأسجاها على سريره وحصر عنها ملابسها .

