قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، بعد زواجه من المجني عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد أبو الحسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد و محمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بالمحكمة.

وأحالت النيابة العامة المتهم "ج. ع" 53 عام للمحاكمة الجنائية في اتهامه بخطف المجني عليها "ي. أ" من ذوي الهمم.

وتابعت النيابة أن تلك الجناية كانت اقترنت بأخرى وهي مواقعة المجني عليها بغير رضاها بأن باغتها وأسجاها على سريره وحصر عنها ملابسها .