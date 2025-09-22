قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعو عبر منصة الدول المقترضة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية
رئيس الوزراء يشارك في إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة
21 بلدية فرنسية ترفع العلم الفلسطيني تزامنا مع استعداد فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33
بسبب صلاح.. رسالة قوية من ميدو للقائمين على الكرة الذهبية
ما هو الدعاء أول الصلاة؟.. 4 صيغ وردت عن النبي
ماذا يعني اعتراف أستراليا وكندا وبريطانيا بدولة فلسطين؟
ماليزيا تتسلم طائرات مسيرة من اليابان لتعزيز المراقبة البحرية في بحر الصين الجنوبي
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تحويل مدير مدرسة إلى الشئون القانونية واستبعاد آخر بالجيزة
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
إحالة 4 متهمين في قضية إنهاء حياة طبيب التجمع إلى المفتي

رامي المهدي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، إحالة 4 متهمين في قضية مقتل “طبيب التجمع”، إلى المفتي.

وكشف أمر إحالة المتهمين أنهم بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن 2 من المتهمين، "سيدتين"واخرين قتلا المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجوا له مخططا محكما أهدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه طبيب التجمع.

وأضاف أمر الإحالة أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها؛ تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله، فسبر غور حيلتها وقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده، حتى خارت قواه، واستبد به الردى؛ ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمما فاه بأدوات أعدتا إياها سلفًا، وهي قفزان ولاصق طبي، وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة؛ لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات “أوشحة”، قاصدتان من ذلك إزهاق روحه، فأحدثتا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

الإمام الأكبر خلال لقائه بوفد الرهبانية الأنطونية المارونية بلبنان

شيخ الأزهر: العالم يشهد حالة غير مسبوقة من جنون القيادة وفوضى الدم

القرآن الكريم

هل الشفاء بالقرآن يقينٌ أم خرافة؟ اعرف الحقيقة الشرعية

البشعة

ما حكم الشرع في البشعة؟.. الإفتاء تجيب

شركة سيارات أمريكية متورطة في رشاوى للعملاء للتنازل عن الدعاوى القضائية

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

فوائد الضحك للصحة النفسية والجسدية.. دواء مجاني بلا وصفة طبية

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

