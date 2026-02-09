رباعي جديد يظهر على رادار الانضمام إلى معسكر المنتخب

كشف الإعلامي سيف زاهر عن اقتراب انضمام رباعي الفراعنة إلى معكسر منتخب مصر في مارس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب سيف زاهر : في تفكير في ضم مروان عثمان و محمد عبدالله و عمر خضر و تيبو غبريال، الرباعي ده على الرادار و بقوة للانضمام في المعسكر المقبل في مارس مع حسام حسن.

وفتح الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن ملف ضم عناصر جديدة من المحترفين ومزدوجي الجنسية في إطار خطة شاملة لتدعيم صفوف الفراعنة قبل استكمال مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 حيث برز اسم اللاعب المصري - الألماني تيبو جبريال لاعب وسط نادي ماينز الألماني كأحد الخيارات المطروحة بقوة خلال الفترة الحالية.

ويتابع حسام حسن اللاعب عن قرب خلال مشاركاته الأخيرة مع فريقه في ألمانيا بعد أن لفت الأنظار بإمكاناته البدنية والفنية إلى جانب قدرته على شغل مركز الارتكاز الدفاعي بكفاءة عالية وهو المركز الذي يسعى الجهاز الفني لتعزيزه بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة على المدى المتوسط والطويل.

ويأتي اهتمام الجهاز الفني بضم تيبو جبريال بالتزامن مع التحضيرات لمعسكر شهر مارس المقبل والذي يخوض خلاله منتخب مصر مباراتين وديتين من العيار الثقيل ضمن الأجندة الدولية استعدادًا للمباريات المقبلة وفي مقدمتها تصفيات المونديال.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إقامة مباراتين وديتين للفراعنة في دولة قطر حيث يواجه المنتخب نظيره السعودي يوم 26 مارس قبل أن يصطدم بمنتخب إسبانيا يوم 30 من الشهر نفسه في اختبار فني قوي يقيس جاهزية العناصر الحالية ويمنح الفرصة للاعبين الجدد لإثبات قدراتهم.

ارتباطات الأندية تعرقل تقديم المعسكر

وعلى الرغم من رغبة الجهاز الفني في بدء المعسكر مبكرًا فإن ارتباطات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية حالت دون ذلك بعدما تقرر إقامة مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس وهو ما دفع الجهاز الفني لتحديد يوم 22 مارس موعدًا لانطلاق المعسكر حفاظًا على التوازن بين مصالح الأندية والمنتخب.