اتحاد الكرة يشارك في تكريم حراس المرمى القدامى مع جمعية رعاية اللاعبين

استضاف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، اليوم الخميس، بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، حفل تكريم خاص لحراس المرمى القدامى الذين تركوا بصمة بارزة في تاريخ الكرة المصرية، سواء على مستوى المنتخب الوطني أو عبر مشوارهم مع أنديتهم، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى.

وأكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد يفتخر باستضافة مثل هذه الفعاليات داخل "بيت الكرة المصرية"، مضيفًا: "مصر كلها تفخر بنجومها، واتحاد الكرة يفتح أبوابه دومًا لتقديم المساندة والدعم، فهذا بيتكم ومكانكم، ونحرص على توفير الحلول والمساعدات من أجل حياة كريمة لرموزنا الكبار" .

شهد الحفل حضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، و المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصرى،و النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية الكابتن أحمد شوبير رئيس الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى و خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد،و أعضاء مجلس إدارة الاتحاد و الدكتور مصطفى عزام  المدير التنفيذى للاتحاد

وشهد الحفل تكريم عدد من الأسماء البارزة في حراسة المرمى المصرية، ومن بينهم، اسم الراحل ثابت البطل حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، ⁠رضا حمد حارس مرمى منتخب مصر في اوليمبياد طوكيو 1964 ونادي الاتحاد السابق، هانى سرور حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري السابق، حسن على حارس مرمى منتخب مصر ونادي الترسانة السابق، فكرى صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عبد الستار علي حارس مرمى نادي غزل المحلة السابق، محمد ⁠ابو ليلة حارس مرمى نادي الإسماعيلي السابق، عادل المأمور حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أسامه ⁠سطوحى حارس مرمى منتخب مصر ونادي المنصورة السابق، علاء خليل حارس مرمى نادي المقاولون العرب السابق، أحمد ناجى حارس مرمى منتخب مصر ونادي الأهلي السابق، محمود ⁠البلعوطى حارس مرمى منتخب مصر ونادي غزل المحلة السابق، وسعفان الصغير حارس مرمى الاسماعيلي والمنتخب السابق و⁠سيد دومة حارس مرمى نادي أسوان السابق.

