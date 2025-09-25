رئيس الغرف السياحية يفتتح مهرجان الغردقة لسينما الشباب.. و الشاعر : المهرجانات أداة فعّالة للترويج السياحي

افتتح الخبير السياحي حسام الشاعر، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية والرئيس الشرفي لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان، والتي تتواصل حتى 29 سبتمبر 2025.



وأكد الخبير السياحي حسام الشاعر أن سياحة المهرجانات تمثل أحد أهم أدوات الترويج السياحي الفعّالة، وتلقى دعمًا مباشرًا من الدولة المصرية، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن المهرجانات الفنية تسهم بشكل كبير في جذب السياحة الثقافية وتعزيز صورة مصر عالميًا.



واشار الى وجود اهتمام برعاية المهرجانات الفنية، وعلى رأسها مهرجان الغردقة لسينما الشباب، لما لها من دور حيوي في الترويج للمقاصد السياحية المصرية، وتمكين الشباب، ودعم المواهب الصاعدة في مجال الفن والسينما.



وقال الخبير السياحي حسام الشاعر: أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب اصبح واجهة سينمائية مشرفة لمصر والعالم العربي، خاصة وأن كثيرًا من ضيوف فنادقنا من الأجانب يحرصون على متابعة فعالياته وحضور حفلي الافتتاح والختام.

وخلال حفل الافتتاح كرم الخبير السياحي حسام الشاعر عدد كبير من الفنانين والمنتجين والمخرجين المشاركين في المهرجان، من بينهم غادة عادل، نيكول سابا، ومحمد ممدوح.

ويشارك فى المهرجان واحمد وفيق، ايهاب فهمى، ونرمين الفقى، وعبير صبرى، ورانيا فريد شوقى، ومى سليم، والمنتج والسيناريست مدحت العدل، والمخرج عمر عبد العزير, وميدو عادل واحمد فتحى ودومينيك حوراني وعدد كبير من نجوم الفن والناقدين فى الوطن العربى.

وينظم المهرجان مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة البحر الأحمر، ومجموعة فنادق صن رايز، وتم افتتاحه في الهواء الطلق على شاطئ البحر الأحمر بمنتجع صن رايز جاردن بيتش، بحضور نخبة من نجوم وصناع السينما، وممثلي الوزارات الداعمة.

وتضمنت فقرات حفل الافتتاح أوبريت "مصر الحضارة والتاريخ"، من كلمات عمرو هشام، وألحان صبري جلال، وتوزيع عمرو العزبي، وأداء الفنان جلال غالي، بمشاركة فرقة هشام فتحي للفنون الشعبية، وقدّمت الحفل الإعلامية إنجي علي والفنانة الشابة جاسيكا حسام الدين.

يتنافس على جوائز المهرجان نحو 52 فيلمًا ضمن مسابقات متنوعة، تشمل: الأفلام الطويلة، القصيرة، أفلام الطلبة، الجائزة الخضراء، وجائزة الفيلم السياحي.

ويُعقد على هامش المهرجان ندوة خاصة عن السينما الروسية، بمشاركة عدد من السينمائيين الروس، إلى جانب حضور القنصل الروسي بالغردقة.