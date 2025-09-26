تفاصيل جديدة عن مشكلة ياسر إبراهيم في الأهلي

تحدث محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن آخر المستجدات داخل القلعة الحمراء بعد مباراة حرس الحدود، مؤكدًا أن الأهلي يمر بفترة إيجابية ويستعد بقوة للمرحلة المقبلة.



وقال يوسف في تصريحات عبر قناة "أون سبورت":"الأهلي نادي جماهيري كبير جدًا، وإن شاء الله الفترة الجاية الفريق يقدّم أداءً جيدًا، والأمور كلها ماشية بشكل كويس".



وبخصوص أزمة ياسر إبراهيم الأخيرة، أوضح: "ياسر إبراهيم قدّم اعتذارًا عما حدث وتم الصلح بشكل ودي، ولا توجد أي مشاكل حاليًا. الكابتن وليد صلاح الدين تولى متابعة الموقف، وهناك تنسيق كامل بيننا".



وتطرق يوسف إلى ملف المدير الفني الجديد، مشددًا على أن الأمر يحظى باهتمام خاص:

"نعمل بقوة على ملف المدير الفني، والموضوع ليس سهلًا، لكننا نبذل مجهودات كبيرة لاختيار مدرب مميز وقوي يتناسب مع تاريخ الأهلي وطموحات جماهيره ورؤيته المستقبلية. لن نعلن أي تفاصيل إلا بعد الانتهاء رسميًا، ومن خلال القنوات الرسمية للنادي".



واختتم يوسف تصريحاته قائلًا: "ملف الكرة بعيد تمامًا عن الانتخابات أو أي اعتبارات أخرى. الأهلي نادٍ قوي، قد يتعرض لفترات تراجع لكن سرعان ما يعود أفضل من السابق. نَعِد جماهيرنا أن الموسم الحالي سيكون مليئًا بالبطولات، ليسعد كل أهلاوي