الأهلي يتمسك بزيزو وتريزيجيه.. ويحدد شرط رحيل عاشور

أكد الناقد الرياضي محمد أبو علي، أن النادي الأهلي يتمسك ببقاء نجميه أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، مشددًا على أن الثنائي يمثل "خطًا أحمر" داخل القلعة الحمراء ولا نية للتفريط في خدماتهما خلال الفترة المقبلة.



وأوضح أبو علي خلال ظهوره في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن إدارة الأهلي ليس لديها أزمة في رحيل أي لاعب، ولكن وفقًا لشروط محددة، مشيرًا إلى أن الفارس الأحمر حدد مبلغ 10 ملايين دولار كحد أدنى للموافقة على رحيل إمام عاشور، في حال رغب اللاعب في خوض تجربة احترافية خارجية.

وأضاف أن الأهلي يواصل تحركاته في سوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق، حيث يسعى جديًا للتعاقد مع إبراهيم عادل، بعد رحيله للدوري الإماراتي، كما كشف أبو علي عن رغبة مسؤولي الأهلي في استعادة المدافع محمد عبد المنعم، الذي يعد من الركائز الأساسية في خط الدفاع.



