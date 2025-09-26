قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليمن.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على صنعاء إلى 9 شهداء و174 جريحا
طريفة إستخراج قيد عائلي أون لاين
قبل الإعلان الرسمي.. 10 مقاعد على الأقل محجوزة للمرأة بتعيينات الشيوخ
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة
توريد القمح والحبوب.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي
معتزة عبد الصبور لصدى البلد: لم أعتزل الفن وأتمنى العودة قريبا.. فيديو
ديمتري دلياني لـ صدى البلد: دولة الابادة تحوّل المساعدات الإنسانية إلى أداة تطهير عرقي
سعر الدولار صباح اليوم الجمعة 26-9-2025
أسهل طريقة لاستخراج فيش جنائي
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
سلاح المقاومة لا يمكن المساس به.. حماس ترفض طلب الرئيس الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طريفة إستخراج قيد عائلي أون لاين

استخراج قيد عائلى
استخراج قيد عائلى
مصطفى الرماح

يقدم "صدى البلد" خدمة للقراء تحمل كافة التفاصيل عن كيفية استخراج والأوراق المطلوبة لـ استخراج قيد عائلي، واستخراج قيد عائلي للمرة الثانية.

يمكن استخراج قيد عائلى عبر الإنترنت من خلال: أولا تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية. https://moi.gov.egويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على قيد عائلي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلى

صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.

صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

نموذج 40.

صورة بطاقة الرقم القومى لطالب الحصول على القيد العائلى.

صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.

يتم نقل المستخدم إلى صفحة ويب جديدة سيظهر بمنتصفها قيد عائلي وبجواره عدد الأشخاص وبالأسفل كلمة التالي، ومن ثم تتبع الخطوات ووضع البيانات المطلوبة، وأخيرا نظام الدفع، وهو الأمر الذي سيتطلب 15 دقيقة للانتهاء.

كيفية استخراج قيد عائلي 2025

وتتضح ضوابط استخراج القيد العائلي من خلال الإنترنت، ألا يتم استخراج القيد العائلي المميكن إلا ثانى مرة.

في حالة وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.

يجب أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عامًا.

يجب أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.

يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية (أب – أم – أخ – أخت)

يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة (زوج – زوجة – أبناء).

أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

استخراج قيد عائلي قيد عائلي الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

الفنان أحمد رزق

خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله

أشرف زكي

أشرف زكي يترك منصبه فى نقابة المهن التمثيلية

جواز سفر

من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته

محمود الخطيب

أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب

ترشيحاتنا

مشروعات جامعة جنوب الوادي

أخبار قنا| انطلاق مبادرة سلامتك تهمنا نجع حمادى الصناعية.. وبناء ناد متكامل للطالبات بجامعة جنوب الوادى

شنط مدرسية

توزيع وشنط وأدوات مدرسية لدعم الطلاب الأيتام وغير القادرين بأسوان

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن في أسواق أسوان اليوم الجمعة 26-9-2025

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد