عراقجي: لن تخرج الترويكا الأوروبية منتصرة بتفعيلها آلية الزناد
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحالات والمطاعم
ضوابط تسمية المواليد بالقانون و غرامة مالية لمن يختار أسماء مسيئة
حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي
انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب
وول ستريت جورنال: نتنياهو غير مقتنع بخطة السلام الأمريكية لإدارة غزة
وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية انتاج الغاز بدسوق وغرب الدلتا
إعلام إسرائيلي: خطة أمريكية لتعيين توني بلير قائدا لإدارة غزة مؤقتا
موقف الأهلي مع ياسر إبراهيم بعد أزمة أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود
ارتفاع عدد وفيات حريق مصنع المحلة لـ 8 حالات والدفع بـ26 سيارة إسعاف
30.5 مليار جنيه .. مصر تواصل توجيه الاستثمارات في قطاع التعليم لتحسين جودته
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر.. يزيد الرزق ويقضي الحوائج
يسري نصر الله يوجه رسالة لـ أشرف زكي بعد استقالته.. ماذا قال؟

أحمد البهى

وجه المخرج يسري نصر الله عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، رسالة الي الفنان أشرف زكي، بعد اعلانه استقالته من منصبه كنقيب للمهن التمثيلية. 

وقال يسري نصر الله: يا دكتور أشرف، الحاجة الوحيدة اللي تخليني أتقبل استقالتك هي لو بعد الشر صحتك بتطالبك بده. ما عدا ذلك بالنسبة لكل العاملين في المجال إنت نقيب المهن التمثيلية.. انت الراجل  إللي دايما واقف مع الممثلين ودايما بتحل كل مشاكل العاملين.

أصدر أعضاء نقابة المهن التمثيلية بيانا أعلنوا فيه رفضهم بالإجماع الاستقالة التي تقدم بها د. أشرف زكي

وصدر بيان من أعضاء نقابة المهن التمثيلية جاء في البيان "تابع مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في جلسة الطارئة المنعقدة بتاريخ ٢٥ /٩ /٢٠٢٥ كا تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي و المواقع الإخبارية بشأن ترك السيد النقيب الدكتور أشرف زكي لمنصبه و يؤكد المجلس علي الدور الوطني و النقابي البارز للسيد النقيب و مما يذله من جهد و عطاء متميز في خدمة النقابة و أعضائها و الدفاع عن مصالحهم كما يعبر المجلس عن ثقته الكاملة في قيادة النقيب و دعمة المستمر ، و لهذا فقد قرر المجلس بالاجتماع رفض ترك النقيب و لهذا فقد قرر المجلس بالإجماع عن   رفض ترك النقيب لمنصبة شكلا و موضوعا و يهيب المجلس بالسيد النقيب موصلة عمله في قيادة النقابة لعا فيه خير الأعضاء و المصلحة العامة. 

