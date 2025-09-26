يسري نصر الله يوجه رسالة لـ أشرف زكي بعد استقالته.. ماذا قال؟

وجه المخرج يسري نصر الله عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، رسالة الي الفنان أشرف زكي، بعد اعلانه استقالته من منصبه كنقيب للمهن التمثيلية.

وقال يسري نصر الله: يا دكتور أشرف، الحاجة الوحيدة اللي تخليني أتقبل استقالتك هي لو بعد الشر صحتك بتطالبك بده. ما عدا ذلك بالنسبة لكل العاملين في المجال إنت نقيب المهن التمثيلية.. انت الراجل إللي دايما واقف مع الممثلين ودايما بتحل كل مشاكل العاملين.

أصدر أعضاء نقابة المهن التمثيلية بيانا أعلنوا فيه رفضهم بالإجماع الاستقالة التي تقدم بها د. أشرف زكي

وصدر بيان من أعضاء نقابة المهن التمثيلية جاء في البيان "تابع مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في جلسة الطارئة المنعقدة بتاريخ ٢٥ /٩ /٢٠٢٥ كا تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي و المواقع الإخبارية بشأن ترك السيد النقيب الدكتور أشرف زكي لمنصبه و يؤكد المجلس علي الدور الوطني و النقابي البارز للسيد النقيب و مما يذله من جهد و عطاء متميز في خدمة النقابة و أعضائها و الدفاع عن مصالحهم كما يعبر المجلس عن ثقته الكاملة في قيادة النقيب و دعمة المستمر ، و لهذا فقد قرر المجلس بالاجتماع رفض ترك النقيب و لهذا فقد قرر المجلس بالإجماع عن رفض ترك النقيب لمنصبة شكلا و موضوعا و يهيب المجلس بالسيد النقيب موصلة عمله في قيادة النقابة لعا فيه خير الأعضاء و المصلحة العامة.