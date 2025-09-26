قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال العامة اليوم الجمعة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة
بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.. الجيزة تطلق شعار الهوية البصرية الجديد
وظائف خالية في بنكي مصر والقاهرة بتلك التخصصات.. قدم الآن
مأساة كل عام .. أهالي جزيرة داود يستغيثون بعد فيضان النيل في المنوفية
الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 129 مليون جنيه
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث مصنع المحلة وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا
الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7
جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مناطق في محيط ميناء غزة وحي الرمال
10 شهداء فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص جيش الاحتلال
المركزي لمتبقيات المبيدات وهيا ينظمان ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة
أخبار العالم

جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مناطق في محيط ميناء غزة وحي الرمال

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذاراً بإخلاء مناطق في محيط ميناء غزة وحي الرمال  تمهيدا لاستهداف برج سكني.

وفي وقت لاحق؛ زعم جيش الاحتلال  الإسرائيلي مهاجمة موقعًا لإنتاج صواريخ دقيقة تابعًا لـ"حزب الله" في لبنان .

وفي وقت سابق؛ أدان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون بشدة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، واصفا إياها بـ"المجزرة المكتملة الأركان" التي تشكل انتهاكا صارخا للقرارات الدولية وحقوق الإنسان.

وقال الرئيس عون في بيان رسمي صدر في وقت سابق :"بينما نجتمع في نيويورك لمناقشة قضايا السلام وحقوق الإنسان، تواصل إسرائيل انتهاكها السافر للقانون الدولي".

وأضاف أن المجزرة التي ارتكبت في بنت جبيل، وراح ضحيتها خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، تعد جريمة لا يمكن السكوت عنها. وعلى الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف هذه الهجمات فورًا".

تأتي تصريحات الرئيس اللبناني بعد ساعات من الغارة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف مدينة بنت جبيل، مستهدفًا دراجة نارية كانت متوقفة بجانب سيارة مدنية. وأسفرت الغارة عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم رجل وابنتاه الطفلتان كانوا داخل السيارة، بالإضافة إلى سائق الدراجة، فيما أُصيبت الأم وطفلة ثالثة بجروح خطيرة.

من جانبه، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيانا زعم فيه إن الجيش "هاجم إرهابيا من حزب الله" في بنت جبيل، وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل عدد من المارة"، معربا عن أسفه لما وصفه بـ"الضرر غير المقصود"، زاعما أن "التحقيق جار في الحادث".

وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن عنصر حزب الله كان يتحرك في منطقة مدنية مأهولة، "خلافًا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل"، حسب تعبيره، مؤكدًا أن "الجيش سيواصل استهداف عناصر حزب الله في أي مكان يشكل تهديدًا لأمن إسرائيل".

وفي تعليق لافت، كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الضحايا المدنيين الذين سقطوا في الغارة يحملون الجنسية الأمريكية، في تطور قد يحرك مواقف دولية جديدة تجاه التصعيد في الجنوب اللبناني.

