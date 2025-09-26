قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال العامة اليوم الجمعة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة
بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.. الجيزة تطلق شعار الهوية البصرية الجديد
وظائف خالية في بنكي مصر والقاهرة بتلك التخصصات.. قدم الآن
مأساة كل عام .. أهالي جزيرة داود يستغيثون بعد فيضان النيل في المنوفية
الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 129 مليون جنيه
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث مصنع المحلة وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا
الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7
جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مناطق في محيط ميناء غزة وحي الرمال
10 شهداء فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص جيش الاحتلال
المركزي لمتبقيات المبيدات وهيا ينظمان ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المركزي لمتبقيات المبيدات وهيا ينظمان ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة

متبقيات المبيدات
متبقيات المبيدات
شيماء مجدي

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل بالتعاون مع جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، حول متبقيات المبيدات وأثرها  على إنتاج وتصدير الفراولة في مصر"، وذلك بمقر الجمعية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور عدد من منتجي ومصدري المحصول.

وأكدت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، أن ورشة العمل تأتي في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية لدعم وتطوير المنظومة التصديرية الزراعية، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وشددت على استمرار المعمل في القيام بدوره كـجهة مرجعية لفحص الملوثات في الأغذية، إلى جانب دوره التوعوي والإرشادي من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية التي ينفذها بالتعاون مع شركاء النجاح تحت مظلة وزارة الزراعة ومركز البحوث، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز سلامة الغذاء ودعم الصادرات الزراعية المصرية.

وتناولت الورشة عدداً من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى رفع كفاءة المنتج المصري وتوافقه مع الاشتراطات الدولية، ومن بينها: دور المعمل في دعم الصادرات الزراعية المصرية،  تأثير متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة على صادرات الفراولة، فضلا عن متطلبات الأسواق الدولية في التحاليل الميكروبية، والآليات السليمة لـسحب العينات لضمان دقة نتائج التحاليل، فضلا عن  دور التقنيات الحديثة في تعزيز صحة النبات والتربة.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلي أكثر من 30 شركة من قطاع إنتاج وتصدير الفراولة، بالإضافة إلى مهندسي الجودة والإنتاج. وقد قام خبراء المعمل بعرض المحاور والإجابة على استفسارات المشاركين، مما عزز تبادل الخبرات والتواصل المباشر.

الزراعة الفراولة وزارة الزراعة متبقيات المبيدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

إيران و إسرائيل

القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل

جيش الاحتلال

مليون مكالمة في الساعة.. فضيحة تجسس تدفع مايكروسوفت لقطع خدماتها عن الجيش الإسرائيلي

ترشيحاتنا

الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف

قصص الأنبياء تجسد قوة التوكل واليقين بالله خلال الشدائد والمحن

خالد قاسم

خالد قاسم: تطبيق المواعيد الشتوية للمحال يرشد الاستهلاك ويضبط الشارع

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر مع طلاب الأكاديمية العسكرية

بالصور

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

بطارية أسرع وعمرها أطول.. ستيلانتس تبتكر طريقة ذكية للسيارات الكهربائية

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد