المركزي لمتبقيات المبيدات وهيا ينظمان ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل بالتعاون مع جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، حول متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير الفراولة في مصر"، وذلك بمقر الجمعية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور عدد من منتجي ومصدري المحصول.

وأكدت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، أن ورشة العمل تأتي في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية لدعم وتطوير المنظومة التصديرية الزراعية، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وشددت على استمرار المعمل في القيام بدوره كـجهة مرجعية لفحص الملوثات في الأغذية، إلى جانب دوره التوعوي والإرشادي من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية التي ينفذها بالتعاون مع شركاء النجاح تحت مظلة وزارة الزراعة ومركز البحوث، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز سلامة الغذاء ودعم الصادرات الزراعية المصرية.

وتناولت الورشة عدداً من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى رفع كفاءة المنتج المصري وتوافقه مع الاشتراطات الدولية، ومن بينها: دور المعمل في دعم الصادرات الزراعية المصرية، تأثير متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة على صادرات الفراولة، فضلا عن متطلبات الأسواق الدولية في التحاليل الميكروبية، والآليات السليمة لـسحب العينات لضمان دقة نتائج التحاليل، فضلا عن دور التقنيات الحديثة في تعزيز صحة النبات والتربة.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلي أكثر من 30 شركة من قطاع إنتاج وتصدير الفراولة، بالإضافة إلى مهندسي الجودة والإنتاج. وقد قام خبراء المعمل بعرض المحاور والإجابة على استفسارات المشاركين، مما عزز تبادل الخبرات والتواصل المباشر.