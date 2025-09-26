محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن بدء تطبيق المواعيد الشتوية الرسمية لفتح وغلق المحال التجارية، والمطاعم، والكافيهات، والورش الحرفية، والمولات، اعتبارًا من اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، وذلك تنفيذًا لقرار وزارة التنمية المحلية الذي يُطبق على مستوى جميع محافظات الجمهورية، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق الانضباط، والحفاظ على المرافق العامة.

ووجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية،كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ببدء تطبيق القرار الوزاري الجديد، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه المواعيد يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، وحرصًا على ضبط حركة الشارع وتقليل الضغط على شبكات المرافق، لا سيما في موسم الشتاء.

ووجّه سيادته رؤساء الأحياء بتكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية، للتأكد من الالتزام بالتوقيتات الجديدة.

ومن الجدير بالذكر ؛أن التوقيتات الجديدة ستكون على النحو التالى:

أولاً : تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً ، ويتم مد التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً بدأ من اليوم .

ثانيا : تكون مواعيد فتح المطاعم و الكافيهات والبازارات يوميًا اعتبارًا من الساعة الخامسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي و توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم و الكافيهات، على أن يتم مد التوقيت يومي الخميس و الجمعة و في أيام الإجازات و الأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا

ثالثا : تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السادسة مساءً.

خامساً : استثناءً من المواعيد السابقة للغلق محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين .